НАСА планира да донесе интернет на Марс

Представете си, че можете да седите на Марс и да гледате видео от Земята. Това вече не е научна фантастика, а съвсем реална възможност, благодарение на екип на НАСА, който тзавърши исторически експеримент. Мисията Psyche на НАСА завърши двугодишен експеримент, като успешно предаде данни с помощта на лазерни лъчи на рекордно разстояние от 351 милиона километра. Това съобщи Лабораторията за реактивно движение (JPL) на НАСА.

Технология за оптична комуникация в дълбокия космос

Технологията за оптични комуникации в дълбокия космос (DSOC), инсталирана на борда на космическия кораб Psyche, успешно предаде данни чрез лазери от разстояние от 351 милиона километра, приблизително колкото разстоянието до Марс. Този двугодишен космически експеримент открива нова ера за бъдещи човешки мисии и колонизация на други планети.

Космическата мисия „Психа“, изстреляна на 13 октомври 2023 г., има за цел да достигне уникалния астероид 16 Психа, разположен в главния астероиден пояс между Марс и Юпитер. Смята се, че този астероид е металното ядро ​​на древна протопланета, която не е успяла да се оформи напълно.

Космически широколентов интернет

Според представители на НАСА, експериментът е надминал всички очаквания, демонстрирайки скорости на пренос на данни, сравними с домашния широколентов интернет. На 11 декември 2023 г. космическият кораб постави истински рекорд, като предаде видео с ултрависока разделителна способност на Земята от разстояние над 30,6 милиона километра – почти 80 пъти разстоянието между Земята и Луната. Данните бяха предадени с максимална скорост от 267 мегабита в секунда.

„Тази технология надмина очакванията ни, демонстрирайки скорости на данни, сравними с домашния широколентов интернет, и изпращайки инженерни и тестови данни обратно на Земята от рекордни разстояния“, казва Клейтън Търнър, заместник-администратор на Дирекцията за космически технологични мисии.

Общо наземните терминали получиха 13,6 терабайта данни от Psyche, което доказва жизнеспособността на технологията дори на огромни разстояния.

Как работят космическите комуникации на бъдещето

Предизвикателството се крие не само в разстоянието, но и във факта, че както космическият кораб „Психо“, така и Земята се движат с невероятни скорости. Лазерен сигнал, пътуващ със скоростта на светлината, достига до местоназначението си за няколко минути. За да преодолее това предизвикателство, НАСА използва високопрецизни лазерни предаватели.

„НАСА проправя пътя към Марс, а подобренията в лазерните комуникационни технологии ни приближават с една крачка към стрийминг на видео с висока разделителна способност и доставяне на ценни данни от повърхността на Марс по-бързо от всякога“, казва Шон Дъфи от НАСА.

Този експеримент е от решаващо значение, тъй като бъдещите мисии, особено тези с астронавти на борда, ще изискват много по-голяма честотна лента за изпращане на научни данни, изображения с висока резолюция и комуникации в реално време. Оптичните комуникации ще бъдат мощно допълнение към традиционните радиочестотни комуникации.

Припомняме, че американската корпорация General Atomics Electromagnetic Systems, съвместно с канадската компания Kepler Communications US, наскоро успешно демонстрираха двупосочна лазерна комуникация между самолет и спътник в ниска околоземна орбита.

