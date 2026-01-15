Спорт:

Още една област обяви грипна епидемия

След Варна епидемията и свързаните с нея ограничителни мерки са в сила и в Добрич. Там случаите на грип и други респираторни заболявания са 207 на 10 хиляди души. За сравнени във Варна, която първа предприе мерки срещу заразата - регистрираните случаи са 239 на 10 хиляди. Мерките при обявена епидемия включват спиране на свижданията в болниците, спиране на плановите имунизации и преминаване към дистанционно обучение. На прага на обявяването на епидемия остават Бургас, Ямбол, Перник, Силистра и Хасково.

В детското отделение на Александровска болница в момента половината от леглата са запълнени от деца с различни респираторни инфекции. Най-често боледуват най-малките - които посещават ясла или детска градина. Средно за страната, заболеваемостта за възрастовата група от 0 до 4 е 470 на 10 хиляди. Но в областите с по-висока заболеваемост, като Хасково и Добрич, всяко десето дете е болно.

В столицата картината е сходна, макар че няма много отсъстващи в училищата и детските градини. Но във Велико Търново броят им расте. И макар че в старопрестолната столица заболеваемостта не е сред най-високите – лекарите вече са претоварени. Най-много болни от грип А има сред бебетата и децата в предучилищна възраст. 5-годишното момче и 2 -годишното момиченце на Виолина Георгиева също са със симптоми на болестта.

"Кашлица, температура - малката и големият съответно! Пускаме изследвания, за да сме сигурни че всичко е наред", каза Виолина Георгиева, майка. Болниците също работят на пълен капацитет. "Повече от леглата, които имаме, сме запълнили, изпитваме трудности за приема, защото леглата ни не достигат. Върви пикът нагоре и смятам, до няколко дни в търновска област да има грипна епидемия", каза д-р Валентин Точков, н-к на Отделение по педиатрия МОБАЛ- Велико Търново.

В края на декември - 2-годишната Ани и 4-годишният Боби се разболяват. Не се знае с какъв точно вирус са, но инфекцията започва с хрема, кашлица и температура. "Температурата варираше 38-39 градуса, по-висока не са вдигали. Те до последно ходиха на градина. Вероятно нещо от там са прихванали", каза Диана Кирилова, майка, пред bTV.

Ани се оправя бързо, но Боби развива усложнения – и вече близо седмица е в болница с начална пневмония. Прогнозите за грипна епидемия тревожат допълнително майката. "Много ме притеснява, понеже той е с анемия. То за родителите вече си е страх, всеки месец детето е болно. Няколко дни ще си го оставим вкъщи", казва Кирилова, майка.

В Александровска болница приемат деца с усложнения, като бронхит или пневмония, но тези с доказан грип са по-малко. "В момента боледуват доста хора от грип, но в момента честотата е по-ниска. Това са инфекции на горните дихателни пътища, деца си инфекции на долните дихателни пътища", каза д-р Ивайло Николов, педиатър в УМБАЛ "Александровска".

Според лекаря, фактор е времето навън, но и поведението на родителите: "В първите 24 часа огромен брой от пациентите търсят помощ, тоест ние имаме възможността да започнем лечение. Това помага много", казва д-р Николов. В училищата засега няма голям брой отсъстващи - но са изтеглили класните работи за по-рано заради прогнозите за епидемия в края на месеца.

"Всяка година пикът на грипа е в края на първия учебен срок - ние сме подготвени, ако трябва да преминем в онлайн обучение. Те сигурно предпочитат ваканция", Венелина Николова, директор на 125. училище. От министерството на образованието заявиха, че следят ситуацията - а решения за мерки в училищата се вземат на регионално ниво.

Елин Димитров
