Истината за щурото поведение на Леонардо ди Каприо: Ето коя актриса го издаде (ВИДЕО)

Показахме ви Леонардо ди Каприо както никога досега - актьорът отново привлече вниманието на публиката, но този път с щурото си поведение по време на 83-ите награди "Златен глобус". Клипът, разпространен в мрежата, се радва на многобройни гледания, а колежката му от "Битка след битка", Тейана Тейлър, разкри за какво всъщност става въпрос. Оказа се, че мистериозната звезда, която актьорът сочеше с пръсти, е именно тя.

Ентусиазмът на актьора

"Той си говореше с мен", сподели Тейлър пред "Access Hollywood", коментирайки момента по време на връчването на наградите за "Най-добра оригинална песен – филм" и "Най-добър анимационен филм" на анимационния проект на Netflix. "И най-лудото е, че съм толкова замаяна от онзи ден, че мисля, че може би си говорехме за KPop Demon Hunters. Бях толкова щастлива, когато те спечелиха, защото децата ми обичат KPop Demon Hunters. Просто им се радват и мисля, че той ме е хванал, докато се забавлявах, и започнахме да си говорим."

Тейлър признава обаче, че не помни какво точно е казал Лео ди Каприо. "Но просто не помня какво казваше, дори не мисля, че наистина чух какво казваше. Вероятно просто се смеех и си правех шеги обратно, без да имам представа какво говори", допълни тя.

Интересен детайл е, че Тейлър се доверила на "дамата, която чете по устните" и така установила, че става въпрос за анимационния филм, пишат от "Deadline".