Спорт:

Любимец на Сектор Б спира с футбола?

15 януари 2026, 13:23 часа 278 прочитания 0 коментара

Един от любимците на феновете на Левски в последните години обмисля да сложи край на професионалната си кариера. Става въпрос за бившия нападател на „сините“ Станислав Костов. Това съобщиха колегите от „Гонг“. Както е известно, офанзивният играч е без отбор от средата на декември, когато напусна Пирин Благоевград. Той разтрогна своя договор по предложение на тогавашното ръководство на „орлетата“ заради тежката финансова криза, която налегна клуба.

Станислав Костов е без отбор от декември

В последните няколко седмици Станислав Костов е получил няколко предложения от различни родни клубове, които обаче не са го удовлетворили. Поради тази причина 34-годишният футболист обмисля варианта да „окачи обувките на пирона“. През този сезон централният нападател записа общо 13 мача за Пирин Благоевград във Втора лига, в които реализира три попадения, а също така направи и четири асистенции.

Станислав Костов Левски

Нападателят стана голмайстор на Първа лига с екипа на Левски

Станислав Костов игра в Левски между януари 2018-та и септември 2020-та. Той записа общо 69 мача за „сините“ във всички турнири, в които реализира 26 попадения и направи 4 асистенции. През сезон 2018/19 той стана голмайстор №1 на Първа лига, след като вкара 18 гола в 26 двубоя. Благодарение на отличното си представяне с екипа на Левски той се превърна в един от големите любимци на Сектор Б и „синята“ публика.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Сектор Б Пирин Благоевград фенове на Левски Станислав Костов
