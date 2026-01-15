Ново 20! Има реална опасност ЦСКА да загуби фундаментален играч без пари

Българският футболен гранд ЦСКА тъкмо се стабилизира след трусовете от последните месеци и сега отново е изправен пред неприятен казус с един от фундаменталните играчи в тима на Христо Янев. Става дума за полузащитника Джеймс Ето'о, който бе избран и за най-добър футболист на отбора през есенния дял от кампанията. Според информация на Sportal.bg, Ето'о има правото да си тръгне през идното лято без трансферна сума.

В последните месеци и години ЦСКА направи куп неизгодни за клуба трансфери, като накрая се стигна до раздяло с футболисти като свободни агенти, които струват милиони. През тази зима ЦСКА показа, че си е написал "домашното", привличайки шест нови футболисти още преди началото на подготовката. За това водеща роля имаше и новият спортен директор Бойко Величков, който наследи на поста Филип Филипов, към когото имаше не малко критики за трансферите на клуба.

"Армейците" преговарят с Ето'о да изпълни и третата година от договора си

Джеймс Ето'о беше привлечен през есента на 2024 година, когато Филипов все още беше в клуба и отговаряше за спортно-техническите въпроси на "Армията". Тогава той подписа договор за 2+1 години - до лятото на 2027-ма. Задължителните 2 години на камерунеца изтичат през лятото на 2026-та, а Sportal твърди, че за да се влезе в сила и третата година от договора му, трябва да се стигне до съгласие и от двете страни.

Ако това се окаже вярно, Джеймс Ето'о на практика може да предпочете да не изпълнява третата година от договора си и да напусне ЦСКА като свободен агент, за да се присъедини към друг клуб без трансферна сума. Твърди се, че от ЦСКА вече са стартирали преговори с Ето'о за оставането му в клуба поне до лятото на 2027-ма. Той бе привлечен от Ботев Пловдив за около 1 млн. евро, превръщайки се в един от най-важните играчи на ЦСКА.

