Един войник от Нидерландия, по двама от Норвегия и Финландия ще спират САЩ в Гренландия

Европейските лидери обявиха, че са решени да спасят Гренландия от Доналд Тръмп. В тази връзка те вече декларираха, че ще изпратят военни на ледения остров. Данните обаче будят по-скоро недоумение, отколкото респект, и на практика европейското военно присъствие в Гренландия е по-скоро символично.

Още: Европейците вече искат обкръжаване на Гренландия: Русия разтревожена заради изпращането на войски на НАТО

Нидерландия вече обяви, че изпраща един-единствен морски офицер на най-големия остров в света. Финландия пък ще изпрати цели двама офицери. Норвегия също допринася с двама войници. Обединеното кралство ще изпрати един, Германия планира да разположи 13 души, докато Франция вече изпрати най-много – цели 15. Швеция, Канада и Нидерландия също планират да пратят военни, но броят им все още не е уточнен.

Тръмп не се отказва от острова

На този фон Белият дом заяви днес, че срещата между представители на САЩ и Дания и Гренландия е била продуктивна но предупреди, че разполагането на европейски войници няма да промени намерението на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над острова, предадоха световни агенции.

Още: Имаме фундаментални различия със САЩ за Гренландия: Мете Фредериксен със специално изявление

Президентът републиканец Тръмп заяви, че Гренландия трябва да стане част от САЩ, при което той не изключва използването на сила, за да присъедини острова към САЩ. "Не мисля, че европейските войници могат да повлияят на решенията, взимани от президента, нито пък на неговата цел да придобие Гренландия", заяви говорителката на Белия дом Каролайн Левит по време на пресконференция.

Още: Ще превземете ли Гренландия? Тръмп отговори на прекия въпрос (ВИДЕО)

Левит също така каза, че срещи на работна група между САЩ и Дания относно Гренландия ще се провеждат на всеки две-три седмици. Тази група бе договорена по време на разговорите вчера.

Повече за Гренландия

Гренландия е самоуправляваща се провинция, намираща се между Северния ледовит океан и Атлантическия океан. Тя представлява арктическа островна територия на Дания и е част от континента Северна Америка както в географски, така и в етнически смисъл. В политически и исторически план обаче, Гренландия е много по-тясно свързана с Европа и по-специално с Исландия, Дания и Норвегия. Тя представлява едновременно най-голямата зависима територия и най-големият остров – Австралия и Антарктида са по-големи от Гренландия, но се считат за континенти, а не за острови. С население от около 56 000 души, тя е една от най-рядко населените територии в света.

Още: Politico: Европа проспа минералното богатство на Гренландия. Сега може да съжалява