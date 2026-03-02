Войната в Украйна:

Незабравимият вратар на ЦСКА, който пазеше като лъв на старта на "червената" европейска приказка

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Георги Велинов не е просто вратар. Той е характер. Той е душа. Той е епоха! В богатата витрина на русенеца блестят шампионски титли и четири национални купи с ЦСКА. През 1981 година е избран за Футболист №1 на България. Името му остава завинаги свързано и с великия европейски поход на "армейците" до полуфиналите за КЕШ през сезон 1981/82. В тези големи мачове стражът стои гордо под рамките на вратата и пази честта на ЦСКА достойно.

Великият Георги Велинов

Израства в школата на Дунав Русе, като играе като вратар за първия отбор в периода от юли 1974-та до края на 1975-а и има 4 мача. Преминава в Черно море от началото на 1976-а до юли 1978-а. Присъединява се към ЦСКА, където играе в периода от юли 1978-а до юли 1987-а. Дебютира за "червените" на 11 ноември 1978 година при победата с 2:1 над Спартак Плевен, а първи и единствен гол бележи на 2 декември 1981 при разгрома с 9:1 над Чепинец Велинград в турнира за Купата на Съветската армия.

Георги Велинов

През сезон 1981/82 е основна част от емблематичния тим на Паро Никодимов, който достига до 1/2-финал в КЕШ и мери сили с колоси като Ливърпул и Байерн Мюнхен. Епопеята започва със сблъсък срещу Реал Сосиедад, определян години по-късно от самия Джони като най-великия мач в кариерата му. Първият двубой в София е по-скоро тактическо надлъгване. Сблъсъкът си върви кротичко към 0:0, но Цецо Йончев отправя перфектен изстрел с глава, който не оставя никакъв шанс на Арконада - 1:0.

Реваншът в Сан Себастиан ще бъде запомнен с героична отбрана на ЦСКА и един феноменален вратар в лицето Георги Велинов, който изиграва един от най-големите мачове в кариерата си. Испанците опитват по подмолен начин да навредят на нашите, тъй като цяла нощ поливат тревното покритие на стадион „Аточа", с цел да затруднят максимално техничните български футболисти.

"Мога да кажа, че това е мачът на живота ми. Пазех като лъв. Да играеш 90 минути на една врата не е малко, айде – 88. И топката все удряше някого - мен или колегите ми. Не влиза и не влиза, като е казал Господ. Това е един от най- хубавите ми мачове, в които съм спасявал най-много положения и той си остава в мен. Искам да ви кажа, че след срещата дойдоха испански мениджъри и един от шефовете на Сарагоса. Предложиха ми да остана в Испания. Обещаха ми 500 000 долара годишна заплата, което беше уникална сума за ония години. Казаха ми: “Оставаш тук! Няма да се връщаш в София. Ние имаме грижа да оправим нещата!”. Ей, много пари бяха, но аз изобщо не се поколебах. Отказах им. Доста оферти имаше в онези години, но изобщо не мислех за чужбина", спомня си Велинов за срещата.

Впоследствие "армейците" елиминират Гленторан и извършват прословутия подвиг срещу Ливърпул - 2:1 общ резултат след продължения в реванша, в който Велинов отново блести. Стражът пази и при великите двубои с Байерн Мюнхен от 1/2-финалите, след които ЦСКА отпада. Това е само малка част от подвизите на Георги Велинов за столичния гранд. Джони беше повече от велик вратар. Той беше символ на вярност, мъжество и безрезервна любов към емблемата. "Армеец" до последния си дъх!

П.С. Георги Велинов си отиде от този свят на 68 години. Тъжната новина съобщи лидерът на сектор "Г" Иван Велчев-Кюстендилеца. В последните седмици здравословното състояние на бившия страж се бе влошило.

Автор: Джем Юмеров

