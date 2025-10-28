Войната в Украйна:

България U17 тръгна със загуба на старта на евроквалификациите

28 октомври 2025, 21:53 часа 300 прочитания 0 коментара

Юношеският национален отбор на България по футбол до 17 години стартира участието си в европейските квалификации със загуба с 0:1 от домакина Словакия. Единственото попадение в срещата падна в 42-ата минута, когато Симон Севчик реализира за словашкия тим.

Състезателите на селекционера Светослав Петров започнаха двубоя равностойно и създадоха няколко добри положения пред вратата на домакините. В 30-ата минута българският страж получи червен картон и българският тим бе принуден да играе повече от час с човек по-малко.

Въпреки численото неравенство, националите показаха характер, борбеност и желание да обърнат развоя на мача. През втората част България U17 бе по-добрият отбор на терена и създаде няколко отлични възможности за изравняване, но не успя да реализира гол.

Отборът на България продължава участието си в квалификационната група с два предстоящи мача срещу Швейцария и Сан Марино, като запазва реални шансове за класиране напред в надпреварата.

Стефан Йорданов
