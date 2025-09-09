Българските "лъвчета" изпуснаха победата, но остават непобедени в квалификациите за Евро 2027

Младежкият национален отбор по футбол на България (до 21 години) завърши 1:1 като гост на Азербайджан във втората си среща от европейските квалификации в група В, а срещата се игра на стадион "Далга Арена" в Мардакан, предградие на Баку. Българите доминираха през по-голямата част от срещата, но пропуски пред вратата на Азербайджан на Цветослав Маринов и Борис Димитров им костваха победата. Азерите откриха резултата чрез Емин Рустамов в 41-ата минута, а три минути по-късно Никола Илиев изравни.

След този мач водените от Александър Димитров таланти на България имат 4 точки и са на 2-ото място, на 2 от лидера Чехия, който по-рано днес победи Гибралтар с 2:1. По-късно днес Шотландия приема лидера в потока Португалия. В първия мач "лъвчетата" победиха Гибралтар с 3:0 в Пазарджик на 5-и септември, докато азерите бяха ударени с 0:5 от Португалия.

Срещата започна равностойно, като тимът на България имаше първата възможност. Опасен удар на капитана Никола Илиев още в 1-ата минута обаче беше спасен от вратаря на домакините. Азерите отговориха в 15-ата минута с параболичен удар, отбит над горната греда от вратаря Алекс Божев. В 30-ата минута България можеше да открие резултата, но Кристиян Балов прати топката в лявата странична греда след подаване на капитана на тима.

В рамките на три минути в края на първото полувреме двата отбора си размениха по един гол. В 41-ата минута Азербайджан откри резултата чрез Емин Рустамов, който с глава прати топката в мрежата, засичайки центриране от фаул на Айхан Сюлеймали. Борислав Рупанов беше надскочен от Рустамов, а преди това Теодор Иванов не се позиционира правилно и топката го прехвърли. В 44-ата минута обаче Никола Илиев изравни резултата, след като се възползва от подаване на Асен Митков, остана сам срещу вратаря Хашимов, преодоля го и прати топката в мрежата.

Началото на второто полувреме беше за българския отбор, като най-напред момчетата на треньора Александър Димитров искаха дузпа. Никола Илиев надигра Сюлеймали с финт, а топката удари ръката му, ала реферът не посочи бялата точка. В 58-ата минута след центриране от статично положение топката отиде при Михаил Полендаков. Юношата на Септември стреля силно, но встрани от азерската врата.

Домакините също вдигнаха оборотите и опитаха да застрашат максимално българския вратар Алекс Божев, но имаха едва една възможност, спасена от стража. В 71-ата минута Цветослав Маринов от Спартак (Варна) пропусна отлична възможност да се разпише от границата на малкото наказателно поле. Борислав Рупанов му свали топката с глава, но крилото на Спартак (Варна) стреля неточно. Три минути след като се появиха в 79-ата минута, Николай Златев и Борис Димитров имаха възможност да вкарат победен гол за България, но нападателят на Монтана стреля неточно. / БТА

