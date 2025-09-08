Войната в Украйна:

Един от големите таланти на България отказал на Манчестър Юнайтед, за да играе в Италия

08 септември 2025, 13:25 часа 347 прочитания 0 коментара
Капитанът на младежкия ни национален отбор Никола Илиев разкри, че е отказал трансфер в един от най-големите клубове в Европа. 21-годишният футболист, който изигра ключова роля при снощната победа на "лъвчетата" над Грибралтар с 3:0, отбелязвайки едно от попаденията, в момента играе в Ботев Пловдив. Той даде интервю пред "Блиц", в което успокои феновете на "канарчетата", говори за престоя си в юношеския състав на Интер и сподели от кои отбори е получавал оферти.

Илиев говори за престоя си в Италия и кризата на "Колежа"

Илиев изрази надежда за Ботев Пловдив, въпреки че тимът се намира на последната позиция в класирането: "Последното място не приляга на Ботев. С много работа ще постигнем целите си. Имаме нов собственик, доста нови футболисти. Мисля, че ще се адаптират бързо и ще покажат най-доброто от себе си, за да може да постигаме победи и да се издигаме в класирането. Нямаме притеснения, че Ботев ще изпадне, но са нужни победи."

Никола Илиев

21-годишният футболист сподели и за емоциите си около трансфера му в Интер. Той разкри, че е има оферти от Манчестър Юнайтед и Аякс, но е избрал да премине в Милано: "Бях много щастлив, трансферът се случи, когато бях 16-годишен. Имах оферти и от други клубове. Обаждаха ми се големи клубове – Манчестър Юнайтед и Аякс също, но избрах Интер. Повече се двоумях между Интер и Аякс. В Италия имах добър период."

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Манчестър Юнайтед Ботев Пловдив Младежки национален отбор Никола Илиев
