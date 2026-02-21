Хулио Веласкес: „Загрижен съм, надяваме се да разполагаме с най-добрия терен“

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция, на която говори пред медиите за мача на „сините“ с ЦСКА 1948. Срещата е от 22-рия кръг на Първа лига и ще се проведе утре, на 22 февруари, от 16:45 ч. в Бистрица. Тя е много важна и за двата отбора, тъй като Левски е водач в първенството с 50 точки, а ЦСКА 1948 е трети с 40 пункта.

Хулио Веласкес: „Приоритетът винаги е върху нас“

Хулио Веласкес говори за състоянието на терена и за това върху какво трябва да се фокусира Левски: „Не съм притеснен, а съм загрижен. Това, с което ще се занимаваме, е нашият отбор, но винаги отдаваме заслуженото на противника и как да противодействаме със и без топка. Приоритетът винаги е върху нас. Що се отнася до утре, надяваме се да разполагаме с най-добрия терен. Нямам контрол върху тези процеси. Откакто съм дошъл тук, съм позитивни изненадан от това как се справят със снега. Не съм свикнал нещата да се оправят толкова бързо. По моя информация, ако спре да вали в следващия час, снегът ще бъде изчистен. Ако това не може да се случи, ще потърсим решение на ситуацията.

Още: Чиста кражба: разкриха колко е платил Левски за новия си защитник

„Ще напасваме нещата“

Нашият фокус е върху това как да атакуваме и да наиграем противника. Що се отнася до играта без топка, ще напасваме нещата. Изправяме се срещу отбор, който ако анализираме досегашните му мачове, е отбор, който се опитва да играе. Не е отбор, който се опитва да рита топката. Отбор, който определено се чувства по-комфортно, когато притежава топката. Трябва да подходим умно и да се опитаме да наложим нашия стил на игра“.

Още: Бомба в Левски: Поне още един нов идва до дни