Хулио Веласкес разкри подробности за новия в Левски

21 февруари 2026, 13:29 часа 279 прочитания 0 коментара

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди мача на „сините“ срещу ЦСКА 1948. Срещата е от голяма важност и за двата клуба, тъй като се намират съответно на първото и третото място в Първа лига и ги делят 10 точки. Срещата ще се проведе утре, на 22 февруари, в Бистрица, от 16:45 ч. Пред медиите испанският специалист разкри подробности около новото попълнение на Левски – централният защитник Стипе Вуликич.

Хулио Веласкес: „Преди футболисти това са човешки същества“

На пресконференцията Хулио Веласкес също така говори за състоянието на терена в Бистрица и за това върху какво трябва да се съсредоточи Левски. А ето какво каза испанецът за новото попълнение на Левски: „Вчера дойде и нов футболист, който не тренира с отбора. Прави кондиционна тренировка с идеята от днес да тренира наравно с останалите. Винаги съм умерен, що се отнася да събирам информация на личностно ниво. Определено не трябва да забравяме, че преди футболисти това са човешки същества. Тези, които идват в отбора, трябва да могат в личностен план да станат част от колектива.

Стипе Вуликич и Даниел Боримиров

„Информацията ни е позитивна“

Това, което разбрах за Стипе, е, че е много добър човек. Информацията ни е позитивна. Липсваха ни футболисти на тази позиция. Това ще ни дава повече възможности за реакция на позицията ляв бек. Трябва да вземем предвид това, че в последните седмици Стипе не е взимал участие в мачове, но идва от отбор с нормален тренировъчен процес. Действаме по абсолютно нормален начин що се отнася до входящи и изходящи трансфери. Поддържаме много тясна връзка с ръководството. Има възможност да дойде още някой в края на трансферния прозорец, но няма нищо сигурно“.

Николай Илиев
