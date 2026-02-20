Войната в Украйна:

Черно море отново не убеди! Ботев Враца игра като равен с равен срещу "моряците"

Черно море за пореден път не убеди с представянето си! "Моряците" завършиха 0:0 у дома срещу Ботев Враца в двубой от 22-рия кръг на Първа лига и записаха трето поредно равенство. "Зелените лъвове' играха като равен с равен на "Тича". И двата отбора имаха чисти голови положения, като попадения на Селсо Синди през първото полувреме не бе признато. Тимът на Илиан Илиев събра 36 точки на петото място. Врачани са десети с 27 пункта.

 

Джем Юмеров
