Илиан Илиев е песимист: Не съм доволен! Имаме желание, но нямаме качество

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев даде своето мнение след ремито на "моряците" срещу Ботев Враца у дома в двубой от 22-рия кръг на Първа лига. Специалистът не спести критики към възпитаниците си, от които не остана доволен. Наставникът на варненци отчете желанието, но подчерта липсата на класа. Според него основният проблем е в креативността и създаването на положения.

Илиан Илиев: Не съм оптимист за следващите мачове

„Като цяло не съм доволен от отбора. След нещата, които станаха зимата, излязоха много хора, не взехме почти никой. Не съм голям оптимист за това, което може да направим в останалите 14 мача. Единственият начин е малко повече характер, борба.“, заяви Илиев след равенството на Черно море срещу Ботев Враца.

„Липсва ни креативност и имаме 4-4-2, не създаваме ситуации за нападателите. Малко търсим топката зад гърба на защита. Видяхте един отбор, който игра с петима защитници, трудно влизахме зад гърба им. Липса на креативност, която си я знаем. За да побеждаваме, трябва всеки да даде малко повече характер, себераздаване и повече футбол, което ни липсваше.“, обясни той.

„Нямаш победа, нямаш победа… Не губим, но нямаме и победа. Тук бяхме сковани, правихме грешки. Това идва от факта, че нямаме победа. Психологически сме малко затормозени. Познавам всички момчета, има футбол в тях. Постройката им не ни изненада. Изненада ни нашата реакция, че бяхме сковани. Много сме далеч от долните места, но в този си вид, колкото и да имаме желание, може би нямаме качеството да се борим за това, което се борихме в последните две години.“, твърди наставникът на "моряците".

