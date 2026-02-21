Голямо завръщане в политиката: Ето кой влиза в новото ръководство на БСП

Сергей Станишев се завръща по върховете на БСП. Той влиза в новия състав на Изпълнителното бюро, който бе одобрен от Националния съвет, предаде "24 часа". Станишев бе начело на партията 13 години и президент на Партията на европейските социалисти в продължение на 11 години. Още: Станишев за избора на Зарков: Вчера се показа, че БСП е готова да се бори за своите ценности

Четирима заместници ще има лидерът на БСП Крум Зарков. Tова са бившите депутати Атанас Мерджанов и Жельо Бойчев, кметицата на Троян Донка Михайлова и шефът на БСП в София Иван Таков.

В одобрения от Националния съвет на партията състав на Изпълнителното бюро влизат още бившият депутат Валери Жаблянов, шефът на младежкото БСП Габриел Вълков и заместничката му Мина Кутева.

Също и председателите на областните съвети на партията в Пловдив Атанас Телчаров, във Варна Павел Раличков и в Сливен Соня Келеведжиева.

Както и кметовете на Етрополе Владимир Александров, на Пещера Йордан Младенов и на Дряново Трифон Панчев. Както и общинските съветници в София Еньо Савов и Петко Димитров.

В Изпълнителното бюро влизат още пледседателката на Форум "България - Русия" Светлана Шаренкова и шефът на орготдела на "Позитано" 20 Пламен Владимиров.

