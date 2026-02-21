Попето си тръгва, Арда не го пуска: При какво условие остава?

През лятото на 2025 г. се разигра цяла драма между Ивелин Попов и бившия му клуб Ботев Пловдив. В крайна сметка халфът не остана при „канарчетата“, а се присъедини към Арда Кърджали, като самият той каза, че това най-вероятно е последният му сезон като активен футболист и иска да завърши кариерата си „като пич“. В Арда бъдещето на Попов е на дневен ред и се обсъжда усилено, като президентът на клуба Яшар Дурмушев даде надежда на феновете, че Попето може да остане за още един сезон.

Яшар Дурмушев: „Опитахме се да го разубедим“

Яшар Дурмушев заяви, че клубът прави всичко възможно, за да задържи Ивелин Попов: „Желанието на Ивелин Попов е да играе до лятото и да приключи с активната си кариера. Така, че не можем да направим нищо. Това е неговата воля. Опитахме се да го разубедим. Ще се пробваме пак. Той обаче е твърд и иска да приключи. Но ще видим, времето ще покаже. Обещал ми е обаче, ако спечелим Купата на България и се класираме за Европа ще продължи. Може и да размисли. Все още не сме стигали до разговори за бъдещето му след терена и дали може да е свързано с Арда, защото е активен състезател“.

Арда Кърджали е на полуфинал за Купата на България

За момента Арда има възможността да изпълни условието на Ивелин Попов. Кърджалици са на полуфинал за Купата на България, като там ще се изправят срещу Локомотив Пловдив. При евентуално класиране на финал, там „небесносините“ ще срещнат или Лудогорец, или ЦСКА, които оформят другата полуфинална двойка.

