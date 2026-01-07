Човек от фондация „Национали 94“ разкри състоянието на Боби Михайлов

През ноември месец през вече изминалата 2025 г. легендата на Левски, и като цяло на българския футбол, Борислав Михайлов получи инсулт. От тогава информацията за бившия вратар е много оскъдна, а състоянието му остана неизвестно. До днес. Председателят на Контролния съвет на фондация "Национали 94" Венцислав Рангелов разкри какво е състоянието на Михайлов. Пред колегите от „Дарик“ той каза, че жизнените показатели на бившия президент на БФС са стабилни, но въпреки това той не е в добра кондиция.

Венцислав Рангелов: „Не е в състояние в момента да се комуникира с него“

Ето какво каза Венцислав Рангелов: „Знае се, че председателят на фондацията Борислав Михайлов е в тежко състояние в една от нашите болници. Но пък жизнените му показатели са стабилни, по това, което почти всеки ден получаваме като информация за състоянието му. Но не е в състояние в момента да се комуникира с него. Това е нещото, което притеснява не само нас – хората от фондацията, неговите колеги, но и цяла България.

Още: Мария Петрова за Боби Михайлов: За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага!

„Доста време хора в неговото състояние пет-шест месеца и се оправят“

Това е един човек, който направи много, не само за националния отбор, но и във Футболния съюз. Състоянието му е такова, че има и световни примери. Доста време хора в неговото състояние пет-шест месеца и се оправят. Това е Божията намеса, бих казал“, завърши Рангелов. Фондация „Национали 94“ беше основана именно с участието на героите от Световното първенство в САЩ през 1994 г., когато България стана 4-та в света.

Още: Легенда на Италия за Любо и Боби: Те са бойци, ще преодолеят трудностите и ще се завърнат!