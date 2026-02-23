С мисъл за исторически подвиг в Европа: Лудогорец рискува да се спъне там, където най-малко очаква

14-кратният пореден шампион на България Лудогорец е на прага на исторически подвиг в Лига Европа, като е на 90 минути от това да се класира за 1/8-финалите във втория по сила турнир на УЕФА. Разградчани победиха унгарския Ференцварош с 2:1 като домакин в първата среща от плейофите и ще се надяват да запазят аванса си и в реванша в четвъртък. Само че преди това "орлите" имат шампионатен двубой, който може да се окаже препъникамък за амбициите им в първенството.

Лудогорец ще излезе с резервите срещу Ботев Пловдив, но няма право на грешка

В понеделник Лудогорец гостува на разклатения Ботев Пловдив, който стартира кошмарно пролетния дял. Стигна се и до раздяла със старши треньора Димитър Димитров - Херо. "Канарчетата" не са в цветущо състояние, но ще бъдат мотивирани да покажат реакция срещу класния отбор на Лудогорец, и то на "Колежа". Разградчани пък по всяка вероятност ще заложат на резервен състав, за да се предпазят за мача с Ференцварош три дни по-късно.

На пръв поглед изглежда нелогично Лудогорец да загуби точки срещу Ботев, но може да се окаже, че визитата в Пловдив е доста по-трудна от очакваното. Видя се и в двубоя на Лудогорец срещу Берое, че когато "зелените" излязат с резервен състав, нивото на игра пада. И макар Лудогорец да разполага с достатъчно широчина, не е изключено Ботев да се възползва от това, че съперникът им е фокусиран повече върху мача с Ференцварош.

Мачът между Ботев Пловдив и Лудогорец е от 18:00 часа, като ще бъде излъчен пряко в ефира на Diema Sport. Иначе за Лудогорец е напълно логично да мисли повече за реванша с унгарците, тъй като само веднъж в исторически план е стигал до 1/8-финал на евротурнирите. Това се случи през сезон 2013/14, когато "орлите" стигнаха до последните 16 в Лига Европа, преди да отпаднат от Валенсия. Двубоят от Лига Европа е в четвъртък от 19:45 часа.

