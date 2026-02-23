Любопитно:

Лудогорец уреди изходящ трансфер

23 февруари 2026, 11:39 часа 240 прочитания 0 коментара
Българският шампион Лудогорец уреди изходящ трансфер на нападателя Матиас Тисера, твърди аржентинското радио Cadena 3. Аржентинският футболист ще се завърне в родината си, където ще заиграе за Институто. Договорът на Тисера предстои да бъде подписан в следващите дни, след като премине задължителните медицински прегледи, като по този начин ще се сложи край на 4-годишния му престой в Разград.

Тисера игра през миналата година под наем в тима на Уракан. Той вкара два гола в 20 мача за отбора, като от Уракан отказаха да го привлекат за постоянно. В началото на 2026 г. Тисера се завърна в Лудогорец, но бе ясно, че не попада в плановете на Пер-Матиас Хьогмо. "Орлите" разполагат с други три опции за върха на атаката си - Руан Крус, Квадво Дуа и Ерик Биле.

Матиас Тисера

Матиас Тисера пристигна в Лудогорец през 2022 година със статут на голмайстор, но и на сериозно скаран с дисциплината. Той трябваше да се превърне в заместник на Игор Тиаго, но така и не успя да влезе в неговите обувки. По-късно Тисера изпадна от сметките на Лудогорец, а сега се стига и до логична раздяла, която дори идва със закъснение. 

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Лудогорец зимен трансферен прозорец Матиас Тисера
