Часове преди затварянето на трансферния прозорец - раздвижване в Левски, ЦСКА и Лудогорец!

Българските грандове Левски, ЦСКА и Лудогорец показват известна активност в последните часове преди затварянето на зимния трансферен прозорец. Както е известно, трансферният пазар затваря във вторник - 24 февруари, а водещите отбори в българския шампионат може да реализират както входящи, така и изходящи трансфери. Поне това сочат последните медийни информации около тях.

Левски удари на камък с Каталин Иту, но може да вземе друг халф

Левски няма да успее да привлече атакуващия халф на Локомотив Пловдив Каталин Иту, съобщи Sportal.bg, но пък по-рано стана ясно, че "сините" имат и други опции за подсилване в средата на терена. Не е изключено лидерът в класирането да потърси друг халф, който да бъде привлечен точно преди затварянето на трансферния прозорец.

ЦСКА чака защитник, а Георги Чорбаджийски е искан от Локо Пд

ЦСКА пък е в очакване на нов защитник в лицето на Факундо Родригес. "Червените" може и да се разделят с един от играчите си - Георги Чорбаджийски, който е желан от Локомотив Пловдив. Не е ясно дали "смърфовете" го искат с постоянен трансфер, или под наем, но е факт, че на "Армията" 21-годишният халф трудно ще се добере до минути на терена, тъй като конкуренцията е много голяма.

Лудогорец продава нападател и преговаря за ново крило

Лудогорец пък има интерес към крилото на Хекен Амор Лаюни, като вече се водят преговори между двата клуба. Лаюни е играл под ръководството на Пер-Матиас Хьогмо, който очевидно е настоял да го има в редиците си. В същото време пък стана ясно, че в Разград се готвят за раздяла с един от ненужните нападатели в отбора.