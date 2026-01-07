ЦСКА ще има нов директор

От ЦСКА скоро ще обявят нов директор. Според Gong.bg неговото име е Пламен Тютюнков. Той ще отговаря за стадион "Българска армия", като ще следи отблизо всички дейности, свързани със строителството и подготовката на съоръжението. Задълженията му ще бъдат насочени към менажирането на всички активности и пространства на стадиона, както и към организацията на работните процеси около него.

Тютюнков дълги години живее в Унгария и е близък с шефовете на Ференцварош и по-конкретно с директора на "Групама Арена" Андраш Игаз. Както е известно, стадион "Българска армия" се строи именно по модела на дома на Ференцварош, пишат още от Gong.bg.

Според медиите преди няколко месеца делегация на ЦСКА е посетила "Групама Арена", за да види на място как се менажира подобно съоръжение. Очаква се новият стадион "Българска армия" да бъде официално открит до есента на тази година.

В края на миналата година се разкриха още подробности около новостите в съблекалните на съоръжението. Стана ясно, че основната част на „армейската“ съблекалня ще е с площ от 87 кв. м. и ще е оборудвана с всякакви удобства. Освен с персонализирани шкафчета за всички играчи, помещението ще има светещ таван, на който ще грее емблемата на клуба.

На разположение на треньорския щаб ще са пълен набор от технически възможности за подготовка и указания (мултимедия, магнитни дъски и др.). Отделна стая е обособена за треньорския щаб, докато в санитарната част е предвиден и „леден“ басейн за възстановяване на футболистите. Освен това - за пълноценната подготовка на играчите, е предвидено масажно помещение с площ от 32 кв. м., както и допълнителна медицинска стая.

