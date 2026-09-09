ЦСКА изпрати Христо Янев с обрат и трофей! Левски рухна във финала за Суперкупата на България

Отборът на ЦСКА победи Левски и триумфира в мача за Суперкупата на България! "Армейците" грабнаха трофея след пълен обрат с 4:2 на Националния стадион "Васил Левски". След като бяха обезличени през първата част, футболистите на Христо Янев показаха съвсем различно лице през второто полувреме и стигнаха до победата. Припомняме, че това е последният мач на Янев начело на тима, след като подаде оставката си ден по-рано.

Левски допусна жесток обрат от ЦСКА във финала за Суперкупата

"Сините" се ориентираха по-добре в двубоя и първи застрашиха съперниковата врата. Това се случи в 6-а минута, когато Сержиньо опита да изненада стража на ЦСКА Фьодор Лапоухов с удар от дистанция, но беларуският национал се справи без проблем. Малко след това той отрази хубав изстрел на Евертон Бала. Футболистите на Левски продължиха да създават опасни ситуации, като в 10-а минута Лапоухов трябваше да се намеси и при опит на Марко Груич. ЦСКА отговори с точен удар в 15-ата минута, когато Йоанис Питас стреля от дистанция, но Светослав Вуцов улови без проблеми.

Последваха равностойни минути без интересни положения пред двете врати. Така се стигна до 40-ата минута, когато по-добрата игра на "сините" все пак даде резултат. Топката попадна в Сержиньо след рикошет в капитана на "армейците" Теодор Иванов, а той не се поколеба да стреля и с плътен удар от границата на наказателното поле откри. По този начин Левски се оттегли на почивката с гол аванс.

ОЩЕ: Феновете на Левски скандираха "Христо Янев" след гола срещу ЦСКА

ЦСКА се събуди през второто полувреме

Втората част започна с отлична възможност за ЦСКА. Пастор преодоля Кристиан Макун и излезе сам срещу вратаря, но в последния момент капитанът на "сините" Кристиан Димитров се хвърли на шпагат и блокира удара му. "Армейците" продължиха да атакуват и скоро стигнаха до изравнителното попадение. Жоел Зварц бе изведен по отличен начин зад защитата на Левски, след което изпревари Вуцов и прати топката в опразнената врата. Първоначално голът бе отменен заради засада, но след намесата на ВАР бе признат за редовен. Малко след това отборът на Христо Янев стигна до пълен обрат. Вуцов успя да отбие удар на Зварц, но кълбото отиде към връхлитащия Пастор.

Играчът на ЦСКА обаче бе съборен в наказателното поле от Алек Сентейес. Първоначално бе отсъдена засада, но след преглед с ВАР се оказа, че Пастор е бил в редовна позиция и съдията посочи бялата точка. Стефано Сенси застана зад топката и прати стража на "сините" в грешната посока. Пет минути по-късно Макс Ебонг се възползва от грешка на Мехди Мубарик и успя да подаде на Жоел Зварц, който се завъртя и прати топката в мрежата на Вуцов за 3:1. Десетина минути преди края двата тима останаха с човек по-малко на терена, тъй като Кристиан Димитров и Макс бонг бяха изгонени с червени картони след спречкване между група играчи в "синьо" и "червено".

В 88-а минута ЦСКА окончателно сложи точка на спора. Йоанис Питас центрира остро, а топката се отби в тялото на Алдаир и влетя в мрежата на "сините" за четвърти път. В този момент четвъртият съдия показа червен картон на Христо Янев. В добавеното време реферът Геро Писков отсъди дузпа в полза на Левски след игра с ръка на Факундо Родригес в накателното поле. Евертон Бала застана зад топката и оформи крайното 2:4.

ОЩЕ: Бивш директор на Левски призова за подкрепа към Христо Янев (СНИМКА)