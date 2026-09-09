Божидар Божанов: Президентът трябва да бъде противотежест на властта

На прага на президентската кампания "Демократична България" застава зад кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Идеята за единна кандидатура беше предшествана от създаването на Форум за демократично действие, който трябваше да подбере двойката кандидати. Според съпредседателя на "Да, България" и депутат от ПГ на "Демократична България" Божидар Божанов, който гостува в студиото на "Още от деня" по БНТ, кандидатурата на Гюров и Кандев е "разширяваща" и дава възможност на избирателите да изберат президентска двойка, която ясно гледа към Запада и може да бъде противотежест на властта.

"Мисля, че можем да определим като позитивен резултат. Кандидатурата е разширяваща, според мен. Така че тя е издигната от инициативен комитет, който, по думите на самия Гюров, ще включва хора от по-широк политически спектър. Утре трябва да бъде учреден този инициативен комитет. Така че мисля, че това е шансът хората да изберат някой, който гледа на Запад със сигурност, безспорно, и който със сигурност и безспорно ще бъде противотежест на властта в лицето на "Прогресивна България" и Румен Радев", каза той.

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На въпрос дали липсата на официално партийно решение не създава усещане за колебание, Божанов отрече подобно съмнение. Той подчерта, че подкрепата за Гюров и Кандев вече е била заявявана публично, макар формалното решение на партийните органи все още да предстои.

"Никакво колебание нямаме. Андрей Гюров и Георги Кандев имат нашата подкрепа. До момента винаги сме я изразявали в лично качество, макар и партийни лидери, поради липсата на формалното одобрение, но това в никакъв случай не може да значи, че има каквато и да било доза на колебание за нашата подкрепа. Още повече, че той имаше и по времето, когато беше служебен премиер, свърши изключително добра работа, получи висока оценка и от нас, и не само от нас. Така че не мисля, че има каквато и да било доза на съмнение", каза лидерът на ДБ.

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Божанов уточни, че самият той не е част от инициативния комитет и не знае кои ще бъдат включени в него. По думите му щабът на кандидат-президентската двойка трябва да действа самостоятелно, тъй като кандидатите трябва да вземат собствените си решения.

В същото време Божанов направи сравнение с инициативния комитет в подкрепа на Илияна Йотова. По думите му в него има представители от различни политически среди, но това не означава автоматично, че проевропейските избиратели ще припознаят кандидатурата ѝ:

"По отношение на инициативния комитет на госпожа Йотова аз си направих труда да направя една справка за фигурите там. 30%, с закръгляне, разбира се, при покриване с инициативния комитет на Радев. Около 10% агенти на Държавна сигурност. 20% политици от БСП. 6-7% политици от НДСВ. Около 4% хора, свързани с ГЕРБ, включително действащи евродепутати, бивш председател на Народното събрание и така нататък. Това, от една страна, може да дава оптика за някакво широко партийно представителство. Но то, особено в частта с хората от ГЕРБ, не мисля, че ще заблуди проевропейските избиратели, за това те да гласуват толкова наляво и толкова на изток, колкото е госпожа Йотова", каза той.

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Божанов защити тезата, че при президентски вот не трябва да се търси традиционна партийна подкрепа и кандидатите да се договарят с партийни централи. Според него спецификата на изборите е мажоритарна и решаващи са посланията към самите избиратели. Той посочи като съществена разлика факта, че през 2021 г. Румен Радев е бил кандидатът, който се е противопоставял на властта, докато според него ситуацията сега е различна.

"По отношение на сравнението с 2021 година има една много съществена разлика. Тогава Радев беше кандидат опозиционер. Той беше в противовес на властта. На властта, която тогава към този момент нямаше формирана, но дълги години беше управлявана от ГЕРБ и ДПС и затова той получи толкова много вот. Сега положението е различно. Госпожа Йотова е кандидатът на властта. А властта прави грешки. Властта облъсква хора със своите действия. А госпожа Йотова не ги коригира. Тя в нито един момент в последните няколко месеца не показа, че би била коректив на властта", посочи той.

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На въпрос дали при евентуален балотаж би се стигнало до търсене на подкрепа от ГЕРБ, Божанов отново постави акцента върху широкия избирателен вот. "Без избирателите не само на ГЕРБ, без широк кръг избиратели, а само стъпвайки на избирателите на една или друга партия или коалиция, няма как да бъде избран президент. И това е ясно. Ние имаме около 400 000 гласа, ГЕРБ има около толкова. Нито един от този резултат не е достатъчен за избор на президент. Трябва да бъде търсено много по-широко съгласие, по много по-едри теми, ако щете, като посоката на България."

Във връзка с предстоящия избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет Божанов посочи, че "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" имат три общи кандидатури. По думите му желанието на ДБ е било кандидатурите да бъдат внесени общо, но колегите им от ПП са избрали да ги внесат отделно. По думите му парламентарната квота трябва да даде знак и на професионалната квота във ВСС, че този път изборът трябва да бъде различен.

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Божанов представи и част от законодателните инициативи, по които работи „Демократична България“. Сред тях е законопроект за забрана на рекламата на хазарт. "Днес внесохме изменение в Закона за хазарта. За забрана, истинска забрана този път, на рекламата. Онлайн реклама, телевизионна, билбордна реклама. И „Прогресивна България“ също предлага законопроект за това. Те не са внесли още нищо. "Продължаваме Промяната" предложиха сходен. Има разлики, разбира се. Защото всички виждаме градовете – значи, разбира се, ако беше един и същ, те щяха да бъдат подписани от двете групи едновременно", каза той.

Според Божанов проблемът не е насочен срещу конкретен бизнес, а е свързан с последствията от хазарта върху обществото.