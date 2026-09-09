Успешен старт за България на Европейското по волейбол! "Лъвовете" прегазиха Северна Македония

Българският национален отбор по волейбол стартира с победа участието си на Европейското първенство! "Лъвовете" надделяха с 3:0 (25:17, 25:19, 25:18) над селекцията на Северна Македония в първия си мач от груповата фаза. Срещата се играе в "Арена София", като България е съдомакин на турнира, заедно с Италия, Румъния и Финландия. За момчетата на Джанлоренцо Бленджини предстои двубой с Португалия в петък, 11 септември.

Успешен старт за "лъвовете" на ЕвроВолей 2026

Мачът започна със сервис на Илия Петков, но македонците направиха първа точка в мача при фрийбол и пусната топка. Неразбирателство в нашия тим доведе до 0:2. Гостите запази аванса си до 5:3. След пайп на Алекс Николов и два аса на брат му Симеон родният тим поведе за първи път в срещата с 6:5. Последна нова точка след сервис на Симеон Николов и тимът на Северна Македония взе първо прекъсване в мача. След паузата българският разпределител направи третия си ас, но след това стреля в мрежата от сервис. Успешна блокада на Илия Петков доведе резултата до 10:8. Срещата продължи да се движи точка за точка, като тимът на Бленджини не успяваше да направи по-голяма разлика в първите минути.

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Домакините вече направиха сериозен аванс при 19:15 след ас на Александър Николов и последва второ прекъсване за тима на Република Северна Македония за треньора Йошко Миленкович. Атака на Денислав Бърдаров донесе и 20-а точка за домакините. Блокада на капитана Алекс Грозданов увеличи разликата до 23:17. Нова успешна блокада на България доведе до седем възможности за затваряне на гейма и още първата бе използвана след атака на гостите в аут.

Втората част също започна с размяна на точки, като ас на Денислав Бърдаров даде преднина на България при 3:2, а авансът бе затвърден при 5:3 след атака на гостите в аут. Македонците изравниха при 5:5, а след това и поведоха с две точки след серия от сервис на Стоян Николов. Последва невероятно спасяване на българския тим и важна точка на Симеон Николов при контраатака. При видеочалънджа обаче тя да отсъдена за съперника. Алекс Николов направи 8:8 след игра по блока на македонците. Ас на Симеон Николов отново върна преднината на българския тим, а треньорът на гостите Нешковски взе тайм-аут. Атака на Илия Петков през центъра направи резултата 11:10.

Мачът продължи точка за точка до 16:16, след което гостите излязоха с точка напред след блокада. България взе аванс от 20:18 във важен момент и гостите отново прекъснаха играта за указания. Контраатака на Александър Николов направи преднината на родния тим от три точки, а последва и нова за България - 22:18. Серията продължи с успешна контра на Бърдаров и пак негова атака. Алекс Николов стреля от сервис в мрежата, но след това и македонците сбъркаха - 25:19. Третият гейм отново започна със сервис на Илия Петков и точка за България. Последва размяна на точки до 5:5, като македонците поведоха след две атаки в аут на Мартин Атанасов, той обаче успя от трети опит - 6:7, а Симеон Николов изравни след ас от сервис. Контраатака на Бърдаров даде аванс на българския отбор.

Премина се през ново равенство - 12:12. България поведе с 15:13 след грешка на противника. Александър Николов заби една от най-зрелищните точки за 16:13 след спасяване с крак преди това за родния тим. Йошко Нешковски от тима на Република Северна Македония отново взе прекъсване, за да не се увеличава разликата. След паузата Мартин Атанасов направи нова точка, а блокада на Петков доведе до 18:13 и нов тайм-аут за изоставащия съперник. Мони Николов направи пореден ас с хибриден сервис за 19:13, а след това и със силен. В самия край на мача Аспарух Аспарухов замени Мартин Атанасов, а Алекс Николов направи 23-точка с игра по блока. Руси Желев също влезе да изпълни сервис. След атака на македонците в мрежата се стигна до мачбол и сервис на Алекс Николов. При контраатаката капитанът Грозданов реализира победната точка. / БТА

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