Лидер на Сектор "Г" за оставката на Христо Янев: Това е решение на ръководството!

Един от лидерите на Сектор "Г" - Росен Петров - Животното, коментира оставката на старши треньора на ЦСКА Христо Янев. Както е известно, родният наставник обяви напускането си ден преди мача за Суперкупата на България с Левски. Новината дойде на фона на сериозното напрежение около треньора и отбора през последните седмици, включително призивите за оставка от част от феновете на "армейците".

Животното с позиция за оставката на ЦСКА

Янев бе категоричен, че обидите към него са преминали границата и отбеляза, че тези, които поискаха оставката му, не са "истински" фенове на ЦСКА. По този повод Росен Петров, който бе сред най-откритите му критици, излезе с публикация в социалните си мрежи, в която се защити. Той написа, че няма вина за ситуацията, тъй като ръководство има крайната дума и очевидно е на същото мнение.

ОЩЕ: Бивш директор на Левски призова за подкрепа към Христо Янев (СНИМКА)

Ето какво написа Росен Петров:

"Оставка се дава и оставка се приема. Като фен имам пълното право на мнение за играта и тактиката на Янев - и никой не може да ми го забрани! За мен той достигна лимита си и даде каквото можа за ЦСКА. Гледам, че разни интернет тролове и "разбирачи", които стадион не са виждали, се опитват да ми вменяват вина, че едва ли не аз съм изгонил треньора. Неуважаеми, бъркате адреса! Това е решение на ръководството. Щом са приели оставката, значи мислят точно като мен. Ако не бяха съгласни, просто нямаше да я приемат и щяха да го оставят да ни води към "светли бъднини", глави публикацията на Петров.

ОЩЕ: Феновете на Левски скандираха "Христо Янев" след гола срещу ЦСКА