Опит за самосбъдващо се пророчество: Георги Лозанов за възможна победа на Йотова (ВИДЕО)

Опит за самосбъдващо се пророчество. Така в предаването Студио Actualno отговори на въпроса предизвестена ли е победата на Илияна Йотова на президентския вот медийният експерт, културолог и писател доц. Георги Лозанов, който е и главен редактор на сп. “Лик“. Той е сред сигурните членове на Инициативния комитет, който издига кандидат-президентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев: “Това се нарича в пиарска стратегия самосбъдващо се пророчество. Започваш да твърдиш за някой кандидат, че ще спечели. Тези, които искат да са гласували за победителя гласуват за този кандидат и с техните гласове той печели. Много е възможно. Още: "Няма по-естествено от това да бъде подкрепен Гюров. Не разбирам защо ГЕРБ не го харесват": Анализ на Георги Харизанов (ВИДЕО)

Поглеждам в инициативния комитет. Хора, чието присъствие ми изглежда екзотично там. Например ректорите на музикалната академия и на художествената академия. Те обаче очевидно смятат, че това ще е бъдещият президент на България и биха искали в името на доброто за собствените си учебни заведения явно да са в достатъчно гладки отношения с бъдещия президент. И те са отишли там по линията на самосбъдващото се пророчество.

Некоректна стратегия и ресъветизация

Снимка БГНЕС

И затова това е доста, какво да кажа, некоректна стратегия в презизборна ситуация, да можеш да твърдиш така, поглеждайки в небето: “Това е абсолютно сигурно, тя ще бъде.“ Още: "Залагаме името си": Инициативните комитети се сблъскаха евроатлантик ли е Йотова, подкрепата им е условнаВ крайна сметка дори да си убеден в това, демократичната позиция изисква резултатът от предизборната кампания да бъде вследствие на дебат. Вследствие на сблъсък на идеи и вследствие на това хората да не са предварително, така да се каже, впримчен електорат, който ще извърши нещо, което вече е пердзазадено, а да имат свободата да правят своя избор до последния момент.“

Всяко фамилиарничене с кандидатите прилича на конфликт на интереси, когато подменяш публични отношения с частни, каза доц. Лозанов и подчерта, че няма лични и близки отношения с кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев: “Подкрепям тази двойка по чисто политически причини. Защото ми се струва, че в България започна много опасен процес на ресъветизация и че срещу нас има един мощен вот, който е реставрационен. И понеже аз съм живял в онова общество, много добре знам какво реставрират. И знам, че това е един електорат, който се създава през много силна пропагандна заблуда. Това е битка, която тече в цяла Европа. И България е най-заплашена, защото вече с мнозинството на Радев е първа голяма победа на ресъветизацията.“ Още: Победата за нас е задача №1: Василена Киара с разказ за инициативния комитет на Гюров-Кандев отвътре (ВИДЕО)

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