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Бивш директор на Левски призова за подкрепа към Христо Янев (СНИМКА)

09 септември 2026, 19:08 часа 1736 прочитания 0 коментара

Бившият директор по комуникациите в Левски Климент Йончев излезе с публикация за случващото се във вечния съперник ЦСКА. Както е известно, ден преди сблъсъка за Суперкупата на България между двата тима старши треньорът на "армейците" Христо Янев подаде оставка. Той бе изключително емоционален и медиите се възползваха от случая. След края на пресконференцията, на която обяви напускането си, родният специалист не успя да сдържи сълзите си.

Йончев коментира ситуацията с Христо Янев

Едно от родните издания сподели материал със заглавие: "Янев плаче в колата след като обяви, че се разделя с ЦСКА". Йончев изрази възмущението си от начина, по който ситуацията е била отразена. Той публикува снимка на статията в профила си във фейсбук и отправи важно послание. Той повдигна темата с менталното здраве и изрази подкрепата си към Янев, въпреки че е от другия лагер.

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"Това заглавие е жестоко, а може би и излишно. Но е реалността. Въпреки, че съм от другата страна на барикадата - стана ми тъжно. Толкова много се подценява менталното здраве у нас, че чак е невероятно. Не всичко трябва да се брандира с "ако не издържаш на напрежението, не си за тук." Живеем в свят регулиран от социалните мрежи, които преди 10-15 години имаха минимално влияние. Сега натискът е на съвсем друго ниво. Ако не си го преживявал, няма да го разбереш. Каквото и да е съперничеството - не бъдете жестоки. Бъдете добри хора", призова Йончев.

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ЦСКА Христо Янев Климент Йончев
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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