Гюров и Йотова нямат конфликт, а по-скоро синхрон. ДПС са фактор за изборите: Анализ на Цветанка Андреева (ВИДЕО)

"Когато решенията са отлагани до възможно най-последния момент, рискуват да бъдат грешни и да бъдат невъзможни за осъществяване. Така че този отказ за участие в тази битка за президент беше предизвестен, още повече тази теза се споделяше от лидера на партията. Докато имаше едно ядро вътрешнопартийно, така по-скоро опозиционно на тази теза на Борисов, което искаше да има единен кандидат. Това е инстинкта на партийците, на хората с ясна идентичност политическа и идеологическа - да има за кой да гласуват и да участват в битката". Това обяви в ефира на Студио Actualno политологът Цветанка Андреева относно анонсирания от ГЕРБ отказ да издигнат кандидатпрезидентска двойка.

По думите й все повече тази кампания ще бъде оприличавана като прелюдия към "служебната победа на президента Йотова". Според Андреева тя се свързва като история и биография с БСП и макар че Радев къса от структурите и от кадрите на БСП, Йотова е човек, който няма да стане член на "Прогресивна България".

"В това си качество, тя сякаш е обречена занапред при проблеми в управлението в изпълнителната власт на държавата да бъде онази опозиция на Радев, която той беше в качеството си на президент на изминалите правителства. Така че не е далече много момента, в който ще видим сблъсък между президент Йотова и премиер Радев", прогнозира още тя.

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Опонентите на Йотова

"Невъзможно е да се победи Радев, ако неговата опозиция не е изцяло обединена. Затова тезите на Борисов не бяха неверни или нелегитимни. Първо, имаме провал по отношение на издигане на общ опозиционен кандидат и второ, в крайна сметка едва ли не чужди сили го принуждават да издигне партиен кандидат при положение, че никой от кандидатите на Радев или на ППДБ не се отъждествява като партиен. Те се явяват като кандидати на инициативни комитети с партийни подкрепи. Това автоматично изхвърляне на ГЕРБ от президентските избори вероятно ще подейства демобилизиращо на структурите и на партията. Няма да са това изборите, които ще съборят ГЕРБ", подчерта още Андреева.

Тя даде пример със "сглобката" - правителството, излъчено с подкрепата на ГЕРБ и ПП-ДБ с премиер Николай Денков.

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"Защото колкото и да бъде критикувана онази сглобка, включително от всичките участници вътре, то нека да го кажем ясно - само във формат на подобна сглобка може да има кандидат, който да победи Йотова в момента. Даже не съм сигурна, че гласовете на ПП, ДБ и ГЕРБ са достатъчни", каза още тя.

На въпрос за имената в инициативните комитети, които застават зад Гюров-Кандев и Йотова-Вълчев, политологът обясни, че имената винаги са важни от гледна точка на това колко допълнителни гласове могат да донесат за кандидатите. "Така и ролята на вицепрезидента също е важна поради факта, че той може да се яви допълнително притегателен център за електорална подкрепа. Затова са важни и хората, които застават с имената си в подкрепа на дадените кандидатури, когато те не са партийни", каза още тя.

Гюров и Йотова нямат конфликт?

Според тезата на Андреева основните претенденти всъщност са в синхрон:

"Гюров беше служебния премиер на Йотова. Чисто йерархически той не може да преобърне нагласите, които все още битуват в електората. Гюров и Йотова нямат конфликт. Те по-скоро имат история на синхрона, в който тя го избра и го посочи да управлява. Това беше акт на доверие към Гюров и неслучайно беше разчетен като договореност между оттеглящия се Радев от президентството, между влизащата в ролята на президент Йотова и между ПП-ДБ, които тогава се надяваха, че могат да имат евентуален коалиционен кабинет с Радев след парламентарните избори", каза Андреева.

По думите й рано или късно всяка власт се нуждае от критика - в този смисъл Йотова ще се опитва и ще критикува Радев особено в икономическата сфера. "Там той търпи провали. Ако по нещо си приличат Йотова и Радев, това е външната политика. Те там наистина са близки и има припокриване - вероятността да не се карат и да се помиряват ще идва точно от тази сфера, защото президента има правомощия във външната политика. Йотова и Радев са свързани с прокарване на проруския интерес в българската политика, пък и в европейската", каза още Андреева.

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ДПС - отново незаобиколим фактор?

На въпрос за останалите по предизборния терен извън двойките Гюров-Кандев и Йотова-Вълчев и с фокус върху партийната кандидатура на Възраждане, регистрацията на ДПС, Иван Христанов и т.н., тя обясни:

"Това са по-малките оси, които трябва да се следят, макар че "Възраждане" не бива да се подценяват. Всички припомнят ситуацията, когато Волен Сидеров излезе на балотаж, макар че сега е по-малко вероятно да се случи. Не за друго, а защото Йотова в качеството си на човек, свързан с проруската политика, ще обере този вот. Христанов също е човек, който влиза в игрището на Гюров и Кандев. Те бяха заедно в едно правителство, така че той би късал гласове оттам. Виждаме един Николай Ненчев, който е с малка партия, но с една силна идентичност за тези избиратели, които не са склонни да подкрепят Гюров заради критиките срещу него, вероятно ще отидат към Ненчев. Така че това са процеси, които ще наблюдаваме в кампанията и като резултати след тези изборите", каза тя.

Според Андреева целта на Гюров и Кандев е много повече балотажа, отколкото победата. "Просто чистата математика не им позволява те да се борят за победата, но бидейки на балотаж, най-вероятно те ще бъдат следващите лидери в общността на ПП и ДБ", коментира политологът.

По думите й ДПС е решаващ фактор за президентските избори в България. "Всъщност тяхната подкрепа е решавала изхода много пъти. Те са центристи и имат свободата да играят и в ляво-център, и в дясно-център. Това е демонстрация на партийна заявка и сила, че те могат да играят сами", прогнозира още Андреева.

Цялото интервю гледайте във видеото.