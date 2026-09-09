Валентин Илиев отказа да коментира въпрос за Христо Янев след триумфа на ЦСКА

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев говори след триумфа на "армейците" със Суперкупата на България. Отборът на Христо Янев направи пълен обрат с 4:2 срещу вечния съперник Левски, за да грабне трофея. "Червените" изоставаха с едно попадение на почивката, но показаха съвсем различно лице през втората част и се разписаха четири пъти. Припомняме, че това бе последният мач на Христо Янев начело, след като подаде оставката си ден по-рано.

Илиев поздрави ЦСКА за триумфа в мача за Суперкупата на България

"Вложихме много усилия и отборът показа характер, особено през второто полувреме. Страхотна победа, поздравявам всички наши фенове", заяви Илиев след края на двубоя. На въпроса дали победата променя по някакъв начин бъдещето на Христо Янев, той отговори: "В момента искам просто хората на терена и по трибуните да се израдват на това, което постигнахме - стадион и трофей. От утре можем да говорим по всяка тема, която искате."

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Междувременно от Левски изявиха недоволството си от загубата. Изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров заяви, че около първите две попадения на "армейците" са останали сериозни съмнения: "Не мога да кажа какво смятам. Първите два гола на ЦСКА са съмнителни. Второто полувреме не отговорихме на агресията на ЦСКА", каза директорът на "сините". Относно евентуалното влияние на загубата върху Левски, той каза: "Не знам, предстои да разберем, да не съм гадател, не знам какво ще предстои. На едни действа по един начин, на други по друг начин."

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