"Няма по-естествено от това да бъде подкрепен Гюров. Не разбирам защо ГЕРБ не го харесват": Анализ на Георги Харизанов (ВИДЕО)

"Аз продължавам да не разбирам защо трябва да не е харесван Гюров. Когато политик от ГЕРБ каже "нашите избиратели никога няма да гласуват за Андрей Гюров". Защо? Чудесно образование, чудесна кариера в частния сектор, после чудесна кариера в публичния сектор и в политиката, беше председател на парламентарна група, беше министър-председател. Защо да не го подкрепим? Не бил достатъчно десен, казват. Извинявам се, при кандидат с огромна биография в БСП отсреща, не е много трудно да си десен. Претенциите за това кой може да казва кой е достатъчно десен, за мен не са изпълнени с никакво съдържание". Това заяви ексклузивно в ефира на Студио Actualno политическият анализатор и коментатор Георги Харизанов часове след представяне на списъка с инициативния комитет зад Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

По думите му присъствието на лица от ГЕРБ във въпросния екип е изненада, особено по отношение на евродепутата Емил Радев. "Големият въпрос към него е след изречението "работихме добре с госпожа Йотова, познаваме се от Европейския парламент и с нея работихме много добре за България". Възниква веднага въпроса - къде останаха принципите, идеите, идеологиите? Вие може да сте работили добре, но тя е работила добре като евродепутат от БСП и от групата на ПЕС. От своя страна, Радев е работил добре като евродепутат от ГЕРБ, от групата на ЕНП. Това са челно конфронтиращи се идеологии, много различни една от друга. В този смисъл, когато се каже "имаме добри лични отношения" - добре, а идеите, принципите, идеологиите, те къде остават?", попита риторично Харизанов.

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Относно включването и на бившия председател на парламента от ГЕРБ Вежди Рашидов анализаторът каза, че той е популярен и е успял много преди ГЕРБ изобщо да се създаде. "Има лични отношения и приятелство с Борисов, но никога не съм го разглеждал като партиен функционер и активист. Той мажоритарно, лично, персонално, успява в своята сфера", каза още той.

"Гласувал съм за Васил Терзиев на втория тур и до ден днешен това за мен е правилния избор"

На въпрос дали при отсъствие на подкрепа от страна на ГЕРБ към някой от останалите кандидати за втория тур на президентските избори не му напомня ситуацията на втория тур на местните избори в София, когато Борисов даде уклончива подкрепа и за двамата кандидати, Харизанов обясни:

"В София аз гласувах за Терзиев на втория тур, разбира се. Считам, че това беше правилен избор и продължавам да го считам за правилен и днес. На балотаж при хипотеза Йотова-Гюров, няма по-естествено от това да бъде подкрепен Гюров и няма по-естествено от това десните гласоподаватели да гласуват за него. В крайна сметка принципите, идеите, идеологиите са тук точно за това. И когато има кандидат, който, се справя добре със задължението си на президент в момента, преди това вицепрезидент, евродепутат и т.н., но е човек, който е толкова ясно обвързан със социалистическата партия, твърде е лесно да се намерят доводи защо да се гласува за другата страна.

Аз продължавам да не разбирам защо трябва да не харесваме Гюров. Всички тези изявления, че избирателите и привърженците на ГЕРБ никога нямало да гласуват за Гюров - защо? Не разбирам защо не трябва да бъде харесван Гюров. Чудесно образование, чудесна кариера в частния сектор, после чудесна кариера в публичния сектор и в политиката, беше председател на парламентарна група, беше министър-председател", обърна внимание Харизанов.

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Заявките на Йотова

По повод речта на Йотова при анонсирането на инициативния й комитет в сряда, Харизанов коментира: "Какво да й пазим на кирилицата? Коалиция за мир, ако се създава някъде, трябва да се създава в Москва. Реториката по отношение на Украйна, която е наследена от нейния предшественик и която чуваме от време на време и сега от министър-председателя, може би в малко по-мек вариант от вчера, продължава да е изключително изумителна и необяснима. Жертвите не ги създава Украйна с оръжието и българските боеприпаси, които и са дадени, за да се защитава. Украйна не е нападала цивилно население в Русия, не е нападала и всички свои съседи, както Иран, така че не виждам с какво това да й се помага да се защитава от руската агресия, ще доведе до нови жертви. Ако е в смисъл, че докато тя се защитава, руската агресия ще продължава - окей, притиснете Русия за мир", казва той.

Според анализатора причината за този тип всеобхватна реч, насочена към множество социални и обществени групи, политически възгледи и идеологии е търсен ефект, тъй като: "За съжаление, в България има много хора, които симпатизират на антиукраинската реторика, на леко проруската, на леко антизападната, на леко евроскептичната, както Радев каза, че имало нужда от "здравословен евроскептизъм". Аз нямам нужда от евроскептизъм", каза още той.

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Големите списъци с имена

По повод символната битка на авторитети, която се очертава в списъците с имена в инициативните комитети на Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев, анализаторът каза, че действително има събрани хора от различни политически семейства, партии, от различни професии, обществени сфери и слоеве в обществото.

"Когато се композира влак, който ще бъде победител и ще пристигне пръв, не е изненадващо, че има много желаящи да се качат на този влак. Би било лош знак ако няма, но желаещи да се качат има. И тук нито вината, нито заслугата са на самия влак, а просто има много хора, които искат да се качат с този влак.

Какво трябваше да направи ГЕРБ?

На въпрос дали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не трябваше да избира по-малкото зло измежду две лоши решения за тези избори, Харизанов обясни, че след парламентарните избори ситуацията е такава и не е съгласен, че решението да се не издигат кандидати е било по-доброто решение.

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"Аз не го споделям, не го харесвам. Според мен трябва да има ясна и възможно най-голяма дясна опозиция на всичко, което се случва. Проевропейска, евроатлантическа опозиция и това, за съжаление, ще става все по-важно в следващите години. Щеше ми се да видя стъпки в тази посока, щеше ми се да видя подкрепа за други кандидати в тази посока. За съжаление, не ги видях. Герджиков беше силна кандидатура през 2021 г. и тепърва ще съжаляваме, че не беше избран. Но трябва да сме наясно, че към момента тяснопартийна кандидатура на типичен партиен функционер, независимо от коя партия, няма да събере нужната подкрепа. Заради фрагментираното общество, заради наличието на мастодонт в ляво, какъвто е "Прогресивна България" и заради междуособиците и конфликтите в десницата, които допълнително задълбочиха това разделение и тази фрагментация", анализира още Харизанов.

Цялото интервю гледайте във видеото.