Божинов шокира: В ЦСКА разиграват сценарий! Христо Янев може да остане, ако бие Левски

Валери Божинов хвърли сериозна въпросителна около бъдещето на Христо Янев в ЦСКА минути преди Вечното дерби за Суперкупата на България. Бившият национал обяви, че разполага с информация, според която треньорът може да остане начело на "червените", ако отборът спечели трофея срещу Левски. Това би било изненадващ обрат, тъй като самият Янев обяви ден по-рано, че двубоят ще бъде последният му начело на ЦСКА, а клубът официално потвърди раздялата.

Божинов имал информация, че напускането на Янев е "сценарий"

"Аз мисля, че ако развоят е позитивен за ЦСКА, Христо Янев няма да си тръгне. Ще остане. За мен това е някакъв сценарий, имам такава информация. Ще му се даде шанс", заяви Божинов пред Sportal.bg преди началото на дербито. "Мисля, че е добър сценарий от господин Вангелов. Добър актьор е. Дали това ще се случи, не знам", добави Божинов.

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Думите му идват на фона на категоричната позиция на Янев от вторник. Специалистът обяви, че е подал оставка и че мачът срещу Левски за Суперкупата ще бъде последният му като старши треньор на ЦСКА. Той обясни, че решението е добре обмислено и е свързано с желанието му да свали напрежението от клуба и отбора.

От ЦСКА също потвърдиха раздялата, като благодариха на Янев за работата му и посочиха, че своевременно ще бъде обявен неговият наследник. Под ръководството на специалиста "червените" спечелиха Купата на България през 2026 г. и стигнаха до основната фаза на Лигата на конференциите.

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