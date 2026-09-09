Героят на ЦСКА след боя над Левски: Христо Янев ни мотивира за всичко това!

Звездата на ЦСКА Жоел Зварц говори пред медиите след триумфа на "армейците" в мача за Суперкупата на България. Нидерландецът изигра ключова роля за успеха на тима с 4:2 над Левски. Той отбеляза изравнителното попадение, а след това се разписа и за 3:1. След края на мача Зварц даде мнението си за представянето на отбора и коментира напускането на старши треньора Христо Янев. Както е известно, родният специалист подаде оставка ден преди финала.

Зварц: Никога не трябва да ни подценяват

Голмайсторът на "червените" похвали отбора за победата, след което коментира напускането на Христо Янев. Той призна, че родният специалист ги е мотивирал на почивката. ЦСКА изоставаше с един гол на полувремето, но през втората част показа много по-различно лице и стигна до победата. Зварц говори и за характера на Янев. "Беше красив мач за ЦСКА, играхме и за треньора, който каза, че ще напусне. Тежък мач срещу силен съперник, но свършихме чудесна работа", започна нидерландският нападател. "Никога не трябва да ни подценяват и днес показахме защо. Взехме Суперкупата, играхме като отбор и направихме всичко както трябва."

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Той каза хубави думи за старши треньора Христо Янев, който си тръгва след този мач: "Това е мач, който трябва да играем със страст и сърце. Христо Янев знае какво е ЦСКА и какво значат тези мачове. Той ни мотивира за всичко това. Благодаря ви за подкрепата, имахме нужда от нея днес, обичаме ви и ви благодарим."

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