"Левски не е страшилище! "Синият" балон започна да се пука": Янев отправи силно послание към феновете на ЦСКА

Наставникът на ЦСКА Христо Янев говори след триумфа на неговия тим със Суперкупата на България. "Армейците" направиха пълен обрат с 4:2 срещу Левски и вдигнаха трофея на Националния стадион "Васил Левски". Те показаха отлична ефективност през второто полувреме и вкараха четири безответни гола на вечния си съперник. Това бе последният мач на Христо Янев начело, тъй като преди финала хвърли оставка.

Христо Янев избухна с коментари след триумфа на ЦСКА над Левски

Родният специалист не се спести в оценката си за мача, като похвали играта на неговия тим. След това той отправи силно послание към "армейската" общност да не се меси в работата на клуба. Янев отказа да коментира бъдещето си, но за сметка на това отправи жестока провокация към Левски. Попитан защо ЦСКА бе преобразен след почивката, Янев отговори: "Поговорихме с момчетата за важните неща. Ставаше въпрос за характер, от какво сме изградени ние. Днес показахме, че Левски не е страшилище и че "синият" балон лека-полека започва да се пука."

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"ЦСКА играе добър футбол и го казвам отговорно. Върнете си головете с Черно море, с Лудогорец в Разград, трите гола срещу Макаби… ЦСКА играе много добър футбол. Трябва повече търпение, трябва повече вяра", каза още родният специалист, след което продължи: "За мен всеки ден е еднакъв и давам всичко от себе си за ЦСКА. Оставих си душата и сърцето за този клуб. Искам да кажа на феновете да оставят хората в клуба да си вършат работата. Нуждаем се единствено и само от подкрепя, вяра и търпение", каза още той и отказа да коментира дали е променил решението си да напусне ЦСКА.

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