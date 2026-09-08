Папазки vs Бостанджиев: Левски и ЦСКА излизат за честта си | Точно попадение

Левски и ЦСКА се изправят един срещу друг в битка за Суперкупата на България, а Вечното дерби е големият акцент в новия епизод на "Точно попадение" - предаването на Actualno.com и Sportlive.bg. "Сините" влизат в сблъсъка с впечатляващите осем победи от осем мача в Първа лига, докато ЦСКА е със 17 точки от седем срещи. Кой има по-голяма нужда от трофея и може ли "червените" да спрат победния ход на големия си съперник?

Левски лети, но идва големият тест

Спортните журналисти Стефан Йорданов, Николай Илиев и Кристиян Недев обърнаха внимание на впечатляващия старт на Левски, който продължава да няма загубена точка в първенството. След тежкото отпадане от АЕК в Европа "сините" реагираха с три поредни шампионатни победи, последната от които дойде срещу ЦСКА 1948. Дали отборът на Хулио Веласкес вече трябва да бъде определян като основния фаворит за титлата и най-вече - може ли да поддържа това темпо, когато започнат и мачовете в Европа?

ЦСКА има какво да доказва

"Армейците" пък ще търсят начин да променят усещането около себе си. След победата над Черно море ЦСКА не успя да победи Спартак във Варна и загуби две важни точки в битката за върха. Говорим за представянето на отбора, работата на Христо Янев и въпроса има ли ЦСКА достатъчно ясна игрова идентичност, за да се противопостави на Левски в мач с толкова голям залог.

Суперкупата - повече от един трофей

Сблъсъкът има различно значение за двата отбора. За Левски това е възможност да потвърди впечатляващия си старт, докато ЦСКА има шанс да промени настроението в отбора. Обсъждаме кой има повече да губи, кой влиза с по-голямо психологическо предимство и как може да се развие дербито.

В епизода обръщаме внимание и на битката за титлата, формата и моментното състояние на Лудогорец и най-интересното от последния кръг в българския футбол. Важно уточнение: епизодът е заснет преди да стане ясно, че Христо Янев подава оставка. Кой ще вземе Суперкупата? Гледайте новия епизод на "Точно попадение"!