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Папазки vs Бостанджиев: Левски и ЦСКА излизат за честта си | Точно попадение

08 септември 2026, 17:00 часа 707 прочитания 1 коментар
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов

Левски и ЦСКА се изправят един срещу друг в битка за Суперкупата на България, а Вечното дерби е големият акцент в новия епизод на "Точно попадение" - предаването на Actualno.com и Sportlive.bg. "Сините" влизат в сблъсъка с впечатляващите осем победи от осем мача в Първа лига, докато ЦСКА е със 17 точки от седем срещи. Кой има по-голяма нужда от трофея и може ли "червените" да спрат победния ход на големия си съперник?

Левски лети, но идва големият тест

Спортните журналисти Стефан Йорданов, Николай Илиев и Кристиян Недев обърнаха внимание на впечатляващия старт на Левски, който продължава да няма загубена точка в първенството. След тежкото отпадане от АЕК в Европа "сините" реагираха с три поредни шампионатни победи, последната от които дойде срещу ЦСКА 1948. Дали отборът на Хулио Веласкес вече трябва да бъде определян като основния фаворит за титлата и най-вече - може ли да поддържа това темпо, когато започнат и мачовете в Европа?

Хулио Веласкес

ЦСКА има какво да доказва

"Армейците" пък ще търсят начин да променят усещането около себе си. След победата над Черно море ЦСКА не успя да победи Спартак във Варна и загуби две важни точки в битката за върха. Говорим за представянето на отбора, работата на Христо Янев и въпроса има ли ЦСКА достатъчно ясна игрова идентичност, за да се противопостави на Левски в мач с толкова голям залог.

Христо Янев

Суперкупата - повече от един трофей

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Сблъсъкът има различно значение за двата отбора. За Левски това е възможност да потвърди впечатляващия си старт, докато ЦСКА има шанс да промени настроението в отбора. Обсъждаме кой има повече да губи, кой влиза с по-голямо психологическо предимство и как може да се развие дербито.

В епизода обръщаме внимание и на битката за титлата, формата и моментното състояние на Лудогорец и най-интересното от последния кръг в българския футбол. Важно уточнение: епизодът е заснет преди да стане ясно, че Христо Янев подава оставка. Кой ще вземе Суперкупата? Гледайте новия епизод на "Точно попадение"!

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