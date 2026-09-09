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Феновете на Левски скандираха "Христо Янев" след гола срещу ЦСКА

09 септември 2026, 19:23 часа 740 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Феновете на Левски скандираха "Христо Янев" след гола срещу ЦСКА

Феновете на Левски използваха по любопитен начин първия гол във финала за Суперкупата на България срещу ЦСКА. След попадението на Сержиньо, с което "сините" поведоха в резултата, от трибуните на Националния стадион "Васил Левски" започнаха иронични скандирания по адрес на треньора на "армейците" Христо Янев.

Феновете на Левски с иронични възгласи в подкрепа на Христо Янев

Попадението предизвика огромна радост в Сектор Б, където са настанени привържениците на Левски, но празненствата не се ограничиха само до реакция след гола. Веднага след като "сините" поведоха, от фенската трибуна започна да се чува скандиране "Христо Янев".

Любопитното е, че скандирането беше иронично и се чуваше ясно и от Сектор А на Националния стадион, където се намираха останалите привърженици на Левски.

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Христо Янев

Реакцията на "сините" привърженици идва на фона на случващото се около треньора на ЦСКА. Самият Янев обяви преди мача, че е подал оставка и че двубоят с Левски ще бъде последният му начело на "червените".

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Впоследствие обаче преди началото на срещата Валери Божинов хвърли интрига, заявявайки, че има информация, според която специалистът може да остане на поста, ако ЦСКА спечели Суперкупата.

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ЦСКА Левски Суперкупа на България Христо Янев
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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