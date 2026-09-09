От Левски: "Първите два гола на ЦСКА са съмнителни"

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров не скри разочарованието си след загубата на тима в мача за Суперкупата на България. "Сините" допуснаха поражение с 2:4 от вечния съперник на ЦСКА на Националния стадион "Васил Левски". Отборът на Хулио Веласкес бе по-активен през първото полувреме и се оттегли с гол аванс на почивката, но бе напълно обезличен през втората част и допусна четири безответни попадения във вратата си.

Разочарован Боримиров след загубата от ЦСКА

Изравнителното попадение на ЦСКА бе дело на Жоел Зварц. Първоначално то бе отменено заради засада, но след намесата на ВАР бе признато за редовно. Малко след това "армейците" стигнаха до пълен обрат, след като Стефано Сенси се разписа от дузпа. Първоначалното реферът Геро Писков подмина ситуацията, тъй като падналият Пастор бе в нередовна ситуация, но след преглед с ВАР се видя, че засада няма и бе посочена бялата точка. По тази причина Боримиров каза, че първите две попадения на ЦСКА са били съмнителни.

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"Не мога да кажа какво смятам. Първите два гола на ЦСКА са съмнителни. Второто полувреме не отговорихме на агресията на ЦСКА", каза директорът на "сините". Относно евентуалното влияние на загубата върху Левски, той каза: "Не знам, предстои да разберем, да не съм гадател, не знам какво ще предстои. На едни действа по един начин, на други по друг начин."