Кабинетът "Радев":

Петролът с разлика от над 4 долара за ден заради план на Иран и украински удари

07 август 2026, 10:02 часа 1214 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Петролът с разлика от над 4 долара за ден заради план на Иран и украински удари

Цената на петрола се повиши в петък, 7 август, на фона на опасения от прекъсвания в доставките, след като Иран публикува проект за ограничителни мерки в Ормузкия проток. Фючърсите с доставка през октомври на международния сорт „Брент“, който е референтен и за Европа, отбелязаха ръст до 83,52 долара за барел в началото на азиатската търговия. Това е с около 4,40 долара за барел повече спрямо цената по същото време вчера. Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през септември се повишиха до 78,14 долара за барел, като по същото време на 6 август цената бе 74,69 долара.

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„По-високите цени на петрола сигнализираха, че не може да се изключи по-нататъшен инфлационен импулс от енергийния сектор и ситуацията в Близкия изток, което доведе до поскъпване на американския долар и понижение на държавните облигации“, се посочва в бележка на Westpac.

Иран няма да пуска кораби от САЩ и Израел през пролива

Според публикувания от Иран проект на план страната ще забрани на кораби от САЩ и Израел да преминават през Ормузкия проток. До изплащането на компенсация други държави, които са нанесли вреда на Иран, също няма да имат право на транзитно преминаване, гласи проектът.

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Снимка: Getty Images

Макар че Иран и Оман работят по споразумение за определяне на транзитните маршрути в протока, все още не е обявена сделка. Според редица медийни съобщения входящият трафик ще преминава през ирански води, докато изходящият ще е през омански води.

Противоречивите версии за двустранните преговори затрудняват постигането на споразумение за отварянето на Ормузкия проток. Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в Овалния кабинет, че преговорите с Иран ще приключат „доста скоро“, Техеран го обвини, че разиграва „дипломатически спектакъл“.

Украинските удари също влияят на цените

В допълнение към опасенията относно доставките, Украйна нанесе удари през нощта на 6 август по две от големите руски нефтопреработвателни рафинерии - "ЯНОС" в Ярославъл и „Новойл“ на „Башнефт“ в Башкирия.

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Отделно, вносът на суров петрол от Саудитска Арабия в САЩ спадна до нула през юли за първи път от 1985 г. насам, се посочва в бележка на UOB, цитирана от CNBC.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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