Президентът на Иран: Сега е времето да се споразумеем със САЩ

Настоящите условия предоставят най-добрата възможност за Иран да се стреми към споразумение със САЩ. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиан на пресконференция в Техеран по повод Националния ден на журналистите в Иран, става известно от публикация на официалната страница на президентството на Ислямската република.

Пезешкиан обаче подчерта, че Техеран няма да прави компромиси с правата и националните си интереси. "Няма да се поддадем на принуда, нито ще приемем искания, наложени ни със сила", каза президентът на Иран, подчертавайки, че Техеран остава готов да се стреми към съществуваща рамка за споразумение, ако Съединените щати успеят да създадат атмосфера на доверие.

Според държавния глава Иран е излязъл като победител от войната, която започна в края на февруари с американско-израелски удари по множество ирански цели, пише БТА.

Още: Иранският президент: Общуването с Моджтаба Хаменей в момента е изключително трудно

Иран също така разработва алтернативни търговски пътища, за да издържи на санкциите и ограниченията по време на война, добави Пезешкиан. Като пример той посочи, че броят на влаковете, превозващи стоки от Китай за Иран, се е увеличил от един на седмица до три на ден. Техеран работи и за активиране на допълнителни маршрути през Азербайджан, Русия и други страни.

Пезешкиан подчерта и регионалната дипломация като ключов елемент от външната политика на Иран, заявявайки, че отношенията със съседните страни са се подобрили въпреки усложненията, произтичащи от конфликта. По неговите думи Пакистан, Афганистан, Туркменистан, Ирак и Русия са сътрудничили с Иран по различни начини, докато диалогът с Азербайджан продължава въпреки политическите различия.

В Ормузкия проток няма спокойствие

Междувременно Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщиха за иранска атака срещу кораб на Националната петролна компания на Абу Даби (ADNOC), който е преминавал през Ормузкия проток. Министерството на външните работи на ОАЕ осъди инцидента и го определи като "враждебна иранска атака". По-рано външното министерство на Оман заяви, че преговорите относно условията за корабоплаване в Ормузкия проток протичат в "положителна и конструктивна атмосфера".

Още: Идва мир? Дяволът в детайлите при уж сходни позиции на Иран и Тръмп (ВИДЕО)