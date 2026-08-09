Спорт:

Лудогорец възкръсна за шест минути на "Тича" и настигна Левски на върха

09 август 2026, 20:56 часа 1006 прочитания 0 коментара
Снимка: ПФК Черно море / PFC Cherno more
Лудогорец възкръсна за шест минути на "Тича" и настигна Левски на върха

Лудогорец постигна впечатляващ обрат и победи Черно море с 3:2 при гостуването си на стадион "Тича" в двубой от четвъртия кръг на Първа лига. Разградчани изоставаха на почивката, но само за шест минути в началото на втората част отбелязаха три попадения и преобърнаха напълно развоя на срещата. С успеха "орлите" продължиха без грешка в първенството и се изравниха с Левски на върха в класирането.

Лудогорец победи Черно море в драматичен мач във Варна

Черно море започна по-активно и създаде първите добри възможности. В десетата минута Георги Лазаров се измъкна зад отбраната, но Антон Недялков се намеси решително и му попречи да завърши атаката.  По-доброто начало на домакините даде резултат в 30-ата минута. Ертан Томбак проби по десния фланг и пусна ниско подаване в наказателното поле. Лазаров изпревари защитата на Лудогорец и с точен удар на близката греда откри резултата.

Още: Най-много "сухи мрежи" в Първа лига: Класиране на вратарите за "Златната ръкавица" за сезон 2026/27

Черно море - Лудогорец

До почивката разградчани опитаха да упражнят натиск, но не успяха да създадат достатъчно сериозна опасност пред вратата на Кристиан Томов. Втората част започна по мечтан начин за гостите. В 47-ата минута Ивайло Чочев изведе Руан Секо, а след рикошет между нападателя и Томбак топката се озова в мрежата за 1:1.

Само три минути по-късно Руан отново се възползва от разбъркване в наказателното поле и от близка дистанция осъществи пълния обрат. Лудогорец продължи да атакува и в 53-ата минута вече водеше с 3:1. Симеон Шишков центрира отляво, а Чочев се извиси и с глава не остави шанс на Томов.

Още: Класиране на голмайсторите в Първа лига 2026/27 - четирима делят първото място

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Черно море - Лудогорец

Черно море не се предаде и в заключителните минути потърси завръщане в срещата. Хорхе Падийя пропусна две добри възможности, преди Николай Златев да намали изоставането с красив удар извън наказателното поле в 84-ата минута.

За повече обаче силите на "моряците" не стигнаха. Лудогорец удържа аванса си и си тръгна от Варна с трите точки след един от най-зрелищните двубои от началото на сезона. Така разградчани запазиха стопроцентовия си актив и се изравниха с шампиона Левски на върха. Черно море пък остана без победа след първите четири кръга и вече е под сериозно напрежение.

Още: Пълни резултати на всички мачове в Първа лига през сезон 2026/27 (ОБНОВЕНА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лудогорец ПФК Черно море Първа лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес