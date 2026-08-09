Лудогорец възкръсна за шест минути на "Тича" и настигна Левски на върха

Лудогорец постигна впечатляващ обрат и победи Черно море с 3:2 при гостуването си на стадион "Тича" в двубой от четвъртия кръг на Първа лига. Разградчани изоставаха на почивката, но само за шест минути в началото на втората част отбелязаха три попадения и преобърнаха напълно развоя на срещата. С успеха "орлите" продължиха без грешка в първенството и се изравниха с Левски на върха в класирането.

Лудогорец победи Черно море в драматичен мач във Варна

Черно море започна по-активно и създаде първите добри възможности. В десетата минута Георги Лазаров се измъкна зад отбраната, но Антон Недялков се намеси решително и му попречи да завърши атаката. По-доброто начало на домакините даде резултат в 30-ата минута. Ертан Томбак проби по десния фланг и пусна ниско подаване в наказателното поле. Лазаров изпревари защитата на Лудогорец и с точен удар на близката греда откри резултата.

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До почивката разградчани опитаха да упражнят натиск, но не успяха да създадат достатъчно сериозна опасност пред вратата на Кристиан Томов. Втората част започна по мечтан начин за гостите. В 47-ата минута Ивайло Чочев изведе Руан Секо, а след рикошет между нападателя и Томбак топката се озова в мрежата за 1:1.

Само три минути по-късно Руан отново се възползва от разбъркване в наказателното поле и от близка дистанция осъществи пълния обрат. Лудогорец продължи да атакува и в 53-ата минута вече водеше с 3:1. Симеон Шишков центрира отляво, а Чочев се извиси и с глава не остави шанс на Томов.

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Черно море не се предаде и в заключителните минути потърси завръщане в срещата. Хорхе Падийя пропусна две добри възможности, преди Николай Златев да намали изоставането с красив удар извън наказателното поле в 84-ата минута.

За повече обаче силите на "моряците" не стигнаха. Лудогорец удържа аванса си и си тръгна от Варна с трите точки след един от най-зрелищните двубои от началото на сезона. Така разградчани запазиха стопроцентовия си актив и се изравниха с шампиона Левски на върха. Черно море пък остана без победа след първите четири кръга и вече е под сериозно напрежение.

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