ЦСКА – Одра Ополе: Кога и къде да гледаме третата контрола на „армейците“ в Австрия?

Носителят на Купата на България ЦСКА излиза днес в третата си контрола от подготвителния лагер на тима, който се провежда в Австрия. Съперник на „армейците“ е полският Одра Ополе. През миналия сезон тимът не се представи на много високо ниво и завърши на осмо място в местното първенство. Както е известно, до момента момчетата на Христо Янев изиграха две проверки по време на лагера си.

ЦСКА – Одра: Начален час и ТВ

В първата си контрола на австрийска земя ЦСКА победи трудно състава на словенския Брине Гросупле с 2:1. Във втората си проверка обаче „червените“ претърпяха много неприятна загуба от украинския Полесие Житомир, като отстъпиха с 0:4. Поражението бе прието тежко от част от феновете на родния гранд, които отново скочиха на Христо Янев.

В колко часа започва мачът между ЦСКА и Одра?

Двубоят между ЦСКА и Одра Ополе е предвидена за днес следобед. Срещата ще стартира в 19:00 часа българско време, като ще се състои на терена на АСФ Тексам, който се намира в Залцбург.

Коя телевизия ще предава ЦСКА – Одра?

Мачът между ЦСКА и Одра Ополе няма да бъде предаван в българския телевизионен ефир. Срещата обаче ще бъде излъчвана пряко в онлайн платформата „SPORTBG“. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.

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