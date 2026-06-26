Ботев Пловдив продължава да ниже победи в контролите, Арда стана поредната жертва на „канарчетата“

Ботев Пловдив записа втора поредна победа в летните си контроли, част от подготвителния лагер на тима. „Жълто-черните” се наложиха с 2:1 над Арда Кърджали в проверка, която се проведе на клубната база на „канарчетата“ в квартал Коматево.

Ботев победи Арда с гол в самия край

Домакините поведоха още през първата част, след като Карлос Алгара се възползва от сериозна неточност на вратаря на гостите Анатолий Господинов. След центриране от ъглов удар стражът не успя да играе с топката, а Алгара с глава я изпрати в опразнената врата за 1:0.

Малко преди почивката Ботев можеше да удвои аванса си. Самуил Цонов се озова сам срещу Господинов и прати топката в гредата, но ситуацията така или иначе беше спряна заради засада. Арда показа по-активна игра след почивката и стигна до изравняване в 58-ата минута. Бирсент Карагарен реализира отсъдена дузпа, след като преди това също бе затруднил вратаря Християн Славков с опасен удар.

Развръзката настъпи малко преди края на срещата. В 88-ата минута Ифена Доргу се разписа и донесе успеха на пловдивчани с крайното 2:1. Това е втори успех за Ботев в рамките на подготовката, след като в първата си проверка тимът победи Спартак Плевен с категоричното 4:0.

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