Левски – Ботев Враца: Кога и къде да гледаме третата контрола на „сините“?

Шампионът на България Левски излиза днес за третата си контрола от предсезонната подготовка. Както е известно, до момента момчетата на Хулио Веласкес изиграха две приятелски срещи по време на лагера, който се провежда в Правец. Първата бе срещу третодивизионния Академик Свищов, а втората срещу тима от Втора лига – Етър Велико Търново. Сега идва ред на елитния Ботев Враца.

Левски – Ботев Враца: Начален час и ТВ

Левски се представя страхотно по време на предсезонната си подготовка като записа две разгромни победи. „Сините“ се наложиха с категоричното 4:0 над състава на Академик Свищов в първата си контрола. След това пък столичани буквално прегазиха Етър Велико Търново с 6:0.

В колко часа започва мачът между Левски и Ботев Враца?

Двубоят между Левски и Ботев Враца ще се състои днес следобед. Срещата ще се играе на „Градския стадион“ в Правец като започва в 18:30 часа. Очаква се мачът да бъде гледан на живо от доста фенове на двата тима.

Коя телевизия ще излъчва срещата между Левски и Ботев Враца?

Двубоят между Левски и Ботев Враца няма да бъде излъчван в българския телевизионен ефир. Срещата ще бъде предавана пряко в клубния канал на „сините“ в YouTube. Ако нямате възможност да гледате мача на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actulano.com.

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