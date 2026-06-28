Заплашилият Путин с метеж вече е в ареста - данни на съпругата му

Александър Лунин, 39-годишен ветеран от войната с Украйна, е арестуван за 11 дни - това твърди един от администраторите на неговия Telegram канал "Мояжизня". "Аз съм администраторът на тази телеграм група. Също така съм добър приятел на семейството на Александър Лунин. Днес съпругата на Александър ми се обади и ми разказа - Александър е жив и здрав, той е подведен под административна отговорност и е задържан за 11 дни", се казва в съобщението.

Официалната причина за ареста е неизвестна.

По-рано съпругата на Лунин, Татяна, съобщи в своя TikTok акаунт, че силите за сигурност са дошли в дома им и са извършили претърсване. Самият Лунин, според Татяна, е заминал за Москва предния ден. По-късно тя изтри видеото. След това жената публикува във ВКонтакте, заявявайки, че Лунин е "жив и здрав" и че е помолил да не се разкрива никаква информация засега.

Преди това Александър Лунин заяви, че неназовани служители по сигурността са се свързали с него и са предали посланието към руския диктатор Владимир Путин В посланието си мъжът поискал среща с Путин и възможност да говорят заедно на живо. "Ако не дойда скоро в Кремъл и не говоря на живо, точно до вас, армията ще обърне оръжията си срещу Кремъл. Просто предавам послание", каза Лунин - НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ: ВИДЕО с призив за бунт срещу Путин от руски ветеран събра милиони гледания за часове (ОБЗОР)

На 26 юни, когато журналист го попита за случая, прессекретарят на Путин Дмитрий Песков заяви, че Кремъл все още не е имал време да прегледа видеото.

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