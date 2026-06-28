Втора поредна нощ: Иран удари петролен танкер, САЩ отговориха с бомбардировки

За втора поредна нощ САЩ атакуваха и извършиха удари срещу "множество цели" в Иран по заповед на американския президент Доналд Тръмп. Това стана след като сутринта на 27 юни Иран удари с дрон мостика на кораба "Кику", който минаваше през Ормузкия проток. Става въпрос за танкер, натоварен с над 2 000 000 барела суров петрол, плаващ под знамето на Панама, уточнява Централното командване на САЩ (CENTCOM) в официалния си профил в социалната мрежа "Х".

От CENTCOM изрично уточняват, че на Иран е бил даден шанс да се придържа към примирието, след като удари с дрон и кораба Ever Lovely преди по-малко от две денонощия - но Техеран е избрал да не го прави. Fox News уточнява, че сегашните американски удари са били по-тежки и масирани, отколкото тези след атаката срещу Ever Lovely - ОЩЕ: Отклонил се от установения маршрут: Иран атакува търговски кораб в Ормузкия проток

"Силите на CENTCOM предприеха удари днес в пряк отговор на продължаващата иранска агресия срещу търговското корабоплаване. Американски военни самолети атакуваха иранска военна инфраструктура за наблюдение, комуникационни системи, обекти за противовъздушна отбрана, съоръжения за съхранение на дронове и минни заградители. Преминаването на търговски кораби през Ормузкия проток продължава. Американските сили остават бдителни, смъртоносни и готови", гласи съобщението.

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Същевременно САЩ и Бахрейн са свалили 9 изстреляни от Иран дрона, добавя Fox News.