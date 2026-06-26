БФС обяви голяма новина за новия сезон в Първа лига - шампионът Левски в центъра на събитията

Макар че са изиграни само 56 от общо 104 мача на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, стартът на националните шампионите се задава с бясна скорост. За това напомня и последната новина на Българския футболен съюз. От родната централа официално обявиха първите три кръга от предстоящия сезон в Първа лига. Шампионатът ще бъде открит с мач на 17 юли между отборите на Спартак Варна и ЦСКА 1948.

Първа лига се завръща съвсем скоро

Срещата между "соколите" и тима от Бистрица е насрочена за 19:00 часа. Малко след това и шампионът Левски ще започне защитата на титлата си. "Сините" ще посрещнат новака Дунав Русе на "Герена" от 21:15 часа. Първият кръг включва още срещите Септември - Арда, Лудогорец - Локомотив Пловдив, Ботев Враца - Черно море, Славия - ЦСКА и Ботев Пловдив - Локомотив София. От БФС уточниха, че в програмата са предвидени промени, съобразяващи се с представянето на Левски в предварителната фаза на Шампионската лига и евентуалното продължаване или отпадане на "сините" в друг турнир - Лига Европа или Лигата на конференциите.

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Възможни промени в програмата на Първа лига заради Левски

По тази причина срещата на Левски от втория кръг срещу Локомотив София мое да бъде преместена от събота, 25 юли, за неделя, 26 юли, като началният час 21:15 се запазва. Двубоят между Локомотив Пловдив и Септември ще попълни дупката. В третия кръг графикът на "сините" също ще бъде разместен при това условие, като вместо на 1 август, те ще играят със Септември на 3 август от 21:15 часа. Сблъсъкът Спартак Варна - Локомотив Пловдив, който по програма трябва да започне в 21:15 часа на 3 август, ще бъде изтеглен за 19:00 часа в същия ден. Мачът Славия - Локомотив София ще се проведе в събота, 1 август, от 19:00 часа, вместо в петък, 31 юли. Това ще се случи, ако "сините" не преодолеят първия квалификационен кръг на Шампионска лига и продължат в Лигата на конференциите.

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