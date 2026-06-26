Кабинетът "Радев":

Трансферна цел на Левски даде ясен знак: Ще се превърне ли в пети нов на "Герена"?

26 юни 2026, 13:08 часа 688 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Трансферна цел на Левски даде ясен знак: Ще се превърне ли в пети нов на "Герена"?

Една от трансферните цели на Левски даде голям знак, с който подсказа дали ще премине на "Герена". Става въпрос за мароканеца Мехди Мубарик, за когото от дни се говори, че е пред трансфер в Левски. Той не е започнал предсезонна подготовка с досегашния си отбор Динамо Махачкала, като с това показва, че е готов да стане петото ново попълнение на "сините".

Мехди Мубарик подсказа, че отива в Левски

Руският отбор Динамо Махачкала вече стартира заниманията си, с които да се подготви за новия сезон. Но мароканецът Мехди Мубарик не е започнал подготовката с досегашния си отбор, с което подсказва, че е все по-близо до трансфер в Левски. Според медиите в страната, освен Мубарик, още няколко футболисти няма да бъдат част от отбора повече. Но един от тези, които остава в Динамо е алжирецът Хусем Мрезиг. Той също беше в списъка с трансферни желания на Левски, но преговорите за неговия подпис завършиха с неуспех.

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Мубарик не иска да остава в Динамо Махачкала

Мехди Мубарик вече е признал, че води преговори с Левски. Той вече е отклонил предложение от друг клуб, а и не иска да продължи кариерата си в настоящия си отбор. Така мароканецът ще се превърне в петото ново попълнение на Левски. Мубарик можеше да е дори шести нов на "Герена", но самият Хулио Веласкес разкри защо е отказал да привлече новия таран на ЦСКА. А сигурните летни трансфери на Левски са Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев и Алекс Сентейес.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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