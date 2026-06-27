Халф на Лудогорец бе избран за „Играч на мача“ на Мондиал 2026 – няма търпение да се изправи срещу Меси и Аржентина!

Футболистът на Лудогорец Дерой Дуарте смята, че двубоят на Кабо Верде срещу световния шампион Аржентина от 1/16-финалите на Световното първенство ще бъде труден, но вярва, че всичко е възможно да се случи. Отборът му пък продължава да мечтае в дебютното си участие на най-престижния футболен форум.

26-годишният полузащитник бе избран за „Играч на мача“ на двубоя със Саудитска Арабия заради представянето си в първото си участие като титуляр на Мондиала. Кабо Верде направи нулево равенство със саудитците и завърши на второто място в група H, класирайки се за елиминационната фаза без допуснато поражение.

Дерой Дуарте е част от Лудогорец от 2024 година

🌍🇨🇻 OFFICIAL: Deroy Duarte, Man of the Match for Cape Verde. pic.twitter.com/o5FhhBfHM1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2026

„Честно казано, това е лудост. Чувствам се сякаш сънувам. Откакто бях малко дете, винаги съм си мечтал да играя на Световно първенство. Да бъда играч на мача и да творим история е нещо, което никога не бих могъл да си представя“, каза Дерой Дуарте след мача, цитиран от агенция Ройтерс.

Тимът от малката островна държава в Атлантическия океан поднесе голяма изненада, след като преодоля група с Испания и Уругвай, завършвайки наравно и с двата отбора. Следващият опонент на Кабо Верде обаче е защитаващият титлата си тим на Аржентина, но Дуарте и съотборниците му не спират да вярват.

„Нека първо отпразнуваме успеха. Толкова сме щастливи. Надявам се всички хора от Кабо Верде също да са щастливи. От утре ще се фокусираме върху следващия мач. Срещу Аржентина е, нали? Това ще бъде труден мач, но нека повярваме. Всичко е възможно“, каза полузащитникът на Лудогорец.

Дерой Дуарте играе за „орлите“ от Разград от 2024 година, а в това време има 103 мача и 4 гола във всички турнири. По-големият му брат Ларош Дуарте също е част от националния тим на Кабо Верде и до момента се появи и в трите срещи от груповата фаза. На клубно ниво той се подвизава за унгарския Академия Пушкаш.

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