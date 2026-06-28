ВАР спаси Кристиано Роналдо и Португалия от пълен резил срещу Колумбия

Колумбия успя да спечели група К на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, след като южноамериканците по чудо не победиха сочения за фаворит Португалия, но и с равенство 0:0 успяха да свършат работата си - а бяха ощетени брутално в последната минута, като им беше отменен чист гол. Така Португалия ще играе на 1/16 финал с Хърватия – но определено Роберто Мартинес има много какво да мисли преди този сблъсък.

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Мачът тръгна в много бързо темпо, като Колумбия определено беше по-добрия отбор. Южноамериканците имаха две много чисти положения – удар на Джон Кордоба беше отразен с невероятен рефлекс с една ръка от Диого Коща, а Рубен Невеш изчисти топката току пред голлинията след шут на Джон Ариас.

Португалия отговори чак в края на полувремето, когато Бруно Мендеш накара Камило Варгас да прави уникално спасяване след мощен удар лице в лице. Жоао Феликс също имаше минишанс след удар с шпагат, но Колумбия бързо пак взе инициативата и Коща спаси с отличен плонж фалцов удар на Хамес Родригес, който отиваше в долния десен ъгъл на португалската врата.

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Второто полувреме тръгна по-спокойно, като Кристиано Роналдо пропусна от чиста позиция, но беше в засада. Колумбия отговори с натиск и страхотна комбинация, която обаче не завърши с удар във вратата. След това Коща изби коварен удар на Ариас, а Густаво Пуерта стреля по земя точно до дясната греда на португалската врата. Свиреп шут на Хамес Родригес беше избит с глава от португалски защитник преди да отиде във вратата. Три минути преди края на редовното време Рубен Невеш пак изби топката пред голлинията току пред главата на Луис Суарес, веднага след това Диого Коща с крак като хокеен вратар предотврати сигурен гол.

Логичното се случи в 90-тата минута, когато Колумбия вкара гол чрез Давидсон Санчес след перфектно центриране и разстрелващ удар с глава. Голът обаче беше отменен за засада - и пак защото палецът на Санчес е по-напред от необходимото.

В другия мач от групата ДР Конго успя да обърне Узбекистан и с 3:1 си подпечата визите за 1/16 финалите като един от 8-те най-добри трети отбори. Елдор Шомуродов откри резултата в 10-тата минута, а през второто полувреме от дузпа Йоан Уиса изравни. Победният де факто гол вкара Фистон Майеле, в 78-та минута, а Уиса добави още един в самия край на мача. Гол на Мбуку 7 минути след този на Узбекистан пък беше отменен от ВАР.

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