Програма на ЦСКА за лято 2026: контроли | дати | часове | ТВ излъчване

Носителят на Купата на България ЦСКА го очаква много интензивно лято, в което тимът на Христо Янев ще трябва да се подготви за участието си във втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа. Ръководството на „армейците“ работи усилено по селекцията, а онзи ден стана ясна и програмата за предсезонната подготовка на отбора. Първият мач на „червените“ през новата кампания ще е именно в Лига Европа, като е насрочен за 9 юли. Това означава, че родният гранд ще има около месец, за да бъде в оптимална форма за старта на нацдпреварата.

ЦСКА стартира подготовката си на 10 юни

Подготовката на ЦСКА за новия сезон ще започне на 10 юни. Първата тренировка ще се проведе на базата на тима в Панчарево, като заниманието ще стартира в 18:00 часа. В следващите няколко дни футболистите на Христо Янев ще минат задължителните медицински прегледи, а на 16 юни тимът заминава за двуседмичен лагер в Австрия. Там „червените“ ще изиграят три контроли.

Летните контроли на ЦСКА:

20 юни – Динамо Киев, Украйна

24 юни – Полесие Житомир, Украйна

27 юни – Карабах, Азербайджан

3 юли – Марек Дупница

Контролата между ЦСКА и Карабах все още е под въпрос. Причината е, че азерите са потенциален съперник на „армейците“ във втория предварителен кръг на Лига Европа и затова може да бъде потърсен нов противник за проверката на 27 юни. Началните часове и локациите на проверките ще бъдат уточнени допълнително.

Феновете на ЦСКА ще могат да гледат всички контроли

ЦСКА се прибира от лагера в Австрия на 30 юни, а на 3 юли е последната контрола срещу Марек Дупница. Двубоят ще се състои в София и ще бъде своеобразно представяне на „червените“ за новия сезон. Всички проверки на „армейците“ по време на подготовителния лагер ще бъдат излъчвани пряко в платформата SPORTBG.

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