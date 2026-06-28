С рекорд Хари Кейн подпечата първо място за Англия в група L, Хърватия е втора

Хеттрик на Хари Кейн и 6:1 за Англия срещу Панама – да, но това беше през 2018 година, на Световното първенство по футбол в Русия. Сега, през 2026 година, на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, нещата се развиха по съвсем друг начин – само 2:0, след доста постно първо полувреме и риск Англия да не спечели група L. Сега най-вероятно на 1/16 финалите англичаните ще играят със Сенегал. Хърватия завърши втората, след успех с 2:1 над коравия отбор на Гана, който остава трети с 4 точки и ще е сред най-добрите 8 трети отбора, които отиват в елиминациите.

Първото полувреме се превърна в пълна скръб за Англия. Описанието – Хари Кейн пипна топката точно 2 пъти. Най-активни бяха Маркъс Рашфорд и Букайо Сака, като Рашфорд записа точен удар в 7-тата минута и би опасен пряк свободен удар минути преди края на полувремето, след като Кейн беше фаулиран. Панама също имаше шанс след 20-тина минути игра, но Джордан Пикфорд се намеси успешно след удар на Хосе Родригес – положението беше точно като на Рашфорд в 7-та минута, от тези ситуации, в които вратарят е длъжен да спаси без проблем.

Същевременно Хърватия поведе на Гана в 31-вата минута, с гол на Петар Сучич, който препарира ганайския вратар с мощен шут от 30-тина метра по земя. 15-тина минути по-рано, от подобна ситуация Влашич нацели дясната греда:

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Второто полувреме започна с два добри пробива на Рашфорд отляво, но без реално те да се превърнат в истинска опасност. А Родригес стреля много опасно с фалцов удар към горния ляв ъгъл на Пикфорд – за негово щастие в аут. В 57-та минута Кейн най-после беше изведен на стрелкова позиция, но мощният му шут беше отразен от Орландо Мускера.

Голът за Англия все пак падна след около час игра – Джуд Белингам вкара с удар с левия крак след корнер, като се пребори с Родригрес на 5-6 метра фронтално от вратата – 0:1. Това отпуши англичаните – и Хари Кейн вкара дежурния си гол, записвайки 11 гол на световни първенства и изпреварвайки Гари Линекер. Кейн се разписа след удар с глава – 0:2.

Междувременно Гана изравни на Хърватия в 73-тата минута – след центриране от пряк свободен удар Дерик Лукасен по перфектен начин пресече топката по земя и я насочи в долния ляв ъгъл – 1:1.

Хърватия, обаче, не остави нещата така и след като нацели гредата през първата част, този път Никола Влашич не сбърка - 2:1 с удар в долния десен ъгъл в 83-тата минута.

В продължението на мача между Англия и Панама Мадуеке изпусна сам срещу вратаря, а в ответната атака Панама вкара гол, но той беше отменен заради засада.

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